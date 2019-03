L'ambaixador britànic confia en la "continuïtat" del turisme britànic a Balears davant un possible 'Brexit' a l'estiu

Publicado 20/3/2019 14:15:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

L'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Simon Manley, ha mostrat aquest dimecres la seva "confiança" en la "continuïtat" del turisme britànic a Balears si la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) es produís a principis de la temporada turística d'enguany.

Així s'ha expressat Manley en declaracions als mitjans durant una recepció en audiència al Consolat de Mar a càrrec de la presidenta del Govern, Francina Armengol. Cal recordar que aquest dimecres la cadena de televisió Sky News ha avançat que la primera ministra britànica, Theresa May, sol·licitarà a Brussel·les un ajornament de l'entrada en vigor del 'Brexit' de tres mesos, per la qual cosa el procés s'allargaria fins al 30 de juny.

"Si sortim de la UE amb un acord, a Balears hi haurà continuïtat a nivell aeroportuari i turístic durant el període de transició fins a finals del 2020", ha expressat Manley, qui ha mostrat la seva "confiança" en les xifres del turisme britànic d'enguany.

En aquest sentit, l'ambaixador britànic ha apuntat hi ha "més de 25.000 britànics residents" a Balears i que prop de 4 milions passen les seves vacances a les Illes. Així, Manley ha ressaltat que el Govern és un "soci clau" per al Regne Unit en quant a avançar cap a un turisme "sostenible i segur" a Balears.

PRÒRROGA DEL 'BREXIT'

Preguntat per la sortida del Regne Unit de la Unió Euroea (UE), Manley ha reafirmat que "el que vol" el Parlament britànic és "sortir de la UE amb un acord". "Necessitem més temps per aconseguir suports a la Cambra dels Comuns i la primera ministra Theresa May demanarà més temps als socis europeus", ha explicat l'ambaixador.

En aquest sentit, Manley ha assegurat que "entén" la "frustració" dels països europeus en relació a la situació de bloqueig del 'Brexit' i ha reiterat que al Parlament britànic "encara no hi ha una majoria" parlamentària per aconseguir una sortida ordenada de la Unió, per la qual cosa els Comuns "necessiten més temps" per ratificar l'acord del Regne Unit amb els seus socis europeus.

"Els acords garanteixen una estreta col·laboració amb els socis europeus i miren cap al futur del Regne Unit al costat dels nostres 'aliats' de la Unió Europea", ha manifestat.

En la recepció de Manley en el Consolat de Mar també han estat presents, a més d'Armengol, la consellera de Presidència, Pilar Costa; el cònsol general de l'el Regne Unit a Catalunya, Balears, Aragó i Andorra, Lloyd Milen; i la vicecónsul del Regne Unit a Balears, Lucy Gorman.