L'antic celler Sindicat de Felanitx serà un espai públic després d'una expropiació

Publicado 18/2/2019 14:35:49 CET

L'objectiu és convertir-la en un centre internacional d'arts plàstiques sota l'auspici de la figura del pintor Miquel Barceló

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'antic celler del Sindicat de Felanitx serà un espai públic després de l'"últim pas administratiu", la seva expropiació, per la qual el Consell de Mallorca ha creat una comissió "a tres bandes" que fixarà el preu definitiu per a la seva expropiació, d'acord amb la legislació vigent, executiva i per tant, permetrà "de manera immediata" l'ocupació de l'espai.

En un comunicat emès per la institució insular, s'ha informat que l'edifici serà recuperat per evitar la seva degradació i, en aquest sentit, el pla d'usos asseurà les bases per al projecte de rehabilitació que té uns 6.000 metres quadrats construïts i uns 22.000 de terreny.

L'objectiu del Consell és convertir l'antic celler cooperatiu en un centre internacional d'arts plàstiques sota l'auspici de la figura del pintor de Felanitx Miquel Barceló.

"Igual que en el passat el Sindicat va ser un gran motor dinamitzador de l'economia local, ara pot tornar a ser-ho", ha dit el president del Consell, Miquel Ensenyat.

La comissió tècnica estarà integrada pel mateix Consell, representat per un tècnic designat per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la propietat del sindicat i un membre de l'Institut d'Espanya --entitat que agrupa a les nou Reals Acadèmies oficials--.