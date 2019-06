L'artista valenciana Carolina Ferrer, guanyadora del XXXII Certamen de Pintura de Sant Marçal

Publicado 23/6/2019 12:57:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Juny (EUROPA PRESS) -

L'artista valenciana Carolina Ferrar ha estat la guanyadora del XXXII Certamen de Pintura de Sant Marçal, després de ser escollida entre les 15 propostes preseleccionades pel jurat del total de 69 obres presentades al certamen, segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí en una nota.

L'obra 'El lloc de l'espera' ha estat escollida per unanimitat com a guanyadora del certamen, obtenint una dotació econòmica de 6.000 euros. En aquest sentit, Ferrer ha assenyalat que el guardó és un "estímul" per a la tasca creativa i ha agraït el reconeixement a la seva trajectòria.

"L'obra és un lloc simbòlic, metafòric, el moment de pausa i reflexió que transcorre entre un projecte culminat i el que està per venir, és serenitat i desassossec, la inquietud per no saber què vindrà després", ha explicat Ferrer.

L'acte d'entrega del premi, que va tenir lloc aquest dissabte al Centre Cultural s'Escorxador, va comptar amb la presència de l'alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, el tinent d'alcaldia, Joan Fransesc Canyelles, el regidor de cultura, Josep Ramis, i els membres del Jurat.

Precisament aquest dissabte es va inaugurar l'exposició, amb les 15 obres finalistes del certamen, que pot visitar-se fins al proper 18 de juliol al Centre Cultural s'Escorxador. Segons ha assenyalat el Consistori, les obres són una mostra de la diversitat d'estils pictòrics que es treballen al voltant de l'Estat.