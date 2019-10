L'assassí de Sacramento Roca, condemnat per coaccions i assetjament a quatre anys de presó

Publicado 22/10/2019 17:17:17 CET

La víctima va interposar la denúncia quatre dies abans del crim masclista

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presumpte assassí de Sacramento Roca, Rafael Pantoja, ha estat condemnat a quatre anys de presó per coaccions i assetjament en el marc d'una denúncia que va interposar la pròpia Sacramento, quatre dies abans que es materialitzés el crim, que va tenir lloc el 16 de novembre de 2018, quan estava treballant en una botiga de mobles de Palma.

En el judici, que ha tingut lloc aquest dimarts, les parts implicades --Fiscalia, acusacions i defensa-- han arribat a un acord de conformitat pel qual Pantoja ha acceptat una pena de dos anys de presó per un delicte de coaccions greus i altres dos anys per un delicte d'assetjament.

Per la seva banda, la Fiscalia demanava dos anys de presó. L'acusació particular exercida per la lletrada Tania Siquier, entre altres advocats d'ofici, demandaven set. Finalment, entre tots s'han acordat aquestes penes, que són les màximes per a aquest tipus de delictes, i s'ha descartat el delicte de tracte degradant. En la condemna, s'ha apreciat, així mateix, l'agreujant de parentiu.

El crim va ocórrer el 16 de novembre de 2018 a la tarda. L'acusat, que es troba a la presó preventiva, va acoltellar diverses vegades a la seva ex-parella que es trobava treballant en la línia de caixes de l'establiment amb un arma blanca, tipus matxet, i després va sortir fugint. Va ser detingut en un carrer proper.

Després de ser detingut, la nit del crim, Rafael Pantoja va intentar autolesionar-se en la cel·la de les dependències policials i va haver de ser traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases. Al centre, va rebutjar declarar davant la Policia.

La víctima havia presentat una denúncia per danys quatre dies abans del crim, en trobar les rodes del seu cotxe punxades. La dona atribuïa aquests fets a la seva ex-parella i va afirmar sentir-se assetjada. Fruit d'aquesta denúncia, Rafael Pantoja, ha estat condemnat ara a quatre anys de presó.

A més d'aquest procediment que s'acaba de tancar, segueix oberta la causa per l'assassinat en la qual Pantoja està acusat per assassinat amb traïdoria i amenaces. En aquest procediment, l'acusació popular --exercida per l'Advocacia de la Comunitat autònoma, com fa en tots els casos de crims masclistes-- aprecia acarnissament, i agreujants de parentiu i de gènere.