L'atur baixa un 2,12% interanual a Balears al febrer, fins a les 58.125 persones

Publicado 4/3/2019 10:12:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'atur a Balears s'ha situat al febrer en 58.125 persones, 1.256 aturats menys que el mateix mes de 2018, la qual cosa representa una baixada del 2,12%, segons dades del Ministeri de Treball difoses aquest dilluns.

En relació a gener, l'atur ha baixat a Balears en 2.091 persones, un 3,47%. Del total d'aturats a les Illes, 33.209 són dones (el 57,1%) i 24.916 són homes. A més, un 12,9% dels aturats de la Comunitat tenen menys de 25 anys.

Per sectors, la major part de l'atur a Balears correspon al sector serveis (47.719 persones), si bé l'atur en aquest sector ha baixat en 2.252 persones respecte a gener; el segueix el sector de la construcció, amb 4.772 aturats (amb 77 aturats menys que en el mes anterior); la indústria, amb 2.244 aturats (-117); i l'agricultura, amb 696 aturats (-19).

Així mateix, puja la xifra d'aturats que no tenien una ocupació anterior (+374 persones) fins als 2.694 aturats. Dins d'aquest col·lectiu, 1.332 persones eren menors de 25 anys, i 640 superaven els 44 anys. A més, 1.674 eren dones i 1.020, homes.

D'altra banda, el 22,5% dels aturats de Balears són estrangers (13.084 persones), un 0,31% més que fa un any encara que un 6,14 menys que al gener. Més de la meitat (7.549 aturats estrangers) procedien de països de fora de la Unió Europea. Igualment, dins del col·lectiu d'aturats estrangers, la major part corresponen a a el sector serveis (10.448).

BAIXADA INTERANUAL DE LA CONTRACTACIÓ A BALEARS

Les dades publicades aquest dilluns per Treball també recullen que a Balears es van signar al febrer un total de 30.789 contractes, la qual cosa implica una baixada del 5,29% respecte al mateix mes de 2018 (-1.721 contractes). Amb tot, febrer millora les dades de gener un 3,73 per cent (1.107 contractes més).

Amb tot, el 80,8% dels contractes signats al febrer a les Illes eren temporals, amb 24.902 contractes temporals enfront de 5.887 indefinits). Un total de 31 contractes indefinits van ser a persones amb discapacitat. La contractació indefinida ha baixat un 4,96 per cent respecte a febrer de 2018 i la temporal un 5,37 per cent, si bé augmenten els dos tipus en termes mensuals.

Sumant gener i febrer, en el que va de 2019 s'han signat 60.471 contractes a les Illes, dels quals el 81,74% eren temporals.

D'altra banda, la xifra de demandants d'ocupació registrada a Balears al febrer va ser de 119.491 persones, de les quals 55.061 ja tenien una ocupació.

DADES GENERALS

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va pujar en 3.279 aturats al febrer (+0,1%), el seu pitjor registre en aquest mes des de 2013, quan va augmentar en més de 59.000 persones. Després del repunt de febrer, el volum total d'aturats se situa en 3.289.040 aturats.

Dins de la sèrie històrica de febrer, que s'inicia el 1996, l'atur ha pujat en onze ocasions i ha baixat en tretze. L'augment registrat al febrer d'aquest any contrasta amb els descensos experimentats el 2014 (-1.949 aturats), 2015 (-13.538 aturats) 2017 (-9.355 aturats) i 2018 (-6.280 aturats). Entre mitjanes, el 2016, es va registrar un augment de l'atur de 2.231 persones, inferior, per tant, al repunt experimentat al febrer d'aquest any.

L'increment de l'atur al febrer s'ha deixat notar especialment en l'agricultura, que va sumar 9.885 aturats (+6,9%), i en el col·lectiu sense ocupació anterior (+7.926 aturats, +2,9%). Per contra, l'atur va baixar en els serveis (-7.581 aturats, -0,3%), en la construcció (-4.647 aturats, -1,7%) i en la indústria (-2.304 aturats, -0,8%).

En l'últim any, l'atur s'ha reduït en 181.208 persones, a un ritme interanual del 5,2%.

En termesm de desestacionalizació, l'atur va baixar al febrer en 10.445 persones en relació al mes anterior, segons ha destacat Treball.

Quant a la contractació, en el segon mes de l'any es van realitzar 1.571.017 contractes, un 1,6% més que al febrer de 2018, dels quals 168.607 van ser contractes indefinits, el 10,7% del total, amb un descens del 3,2% respecte al mateix mes de l'any passat.