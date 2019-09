L'Audiència jutja des del dilluns als germans Ruiz-Mateos per una presumpta estafa en la compra de l'hotel Eurocalas

Publicado 6/9/2019 17:46:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà des d'aquest dilluns als sis germans Ruiz-Mateos Rivero, així com un cosí d'aquests i un testaferro, per una presumpta estafa agreujada en la compra de l'hotel Eurocalas de Mallorca.

El judici començarà les 10.00 hores i han fixat sessions fins al 14 de setembre. Per aquests fets, el fiscal demana sis anys de presó i una multa de 54.750 euros per a cadascun dels acusats.

Amb tot, cal assenyalar que l'escrit del fiscal data de juliol de 2016, quan els Ruiz-Mateos no tenien antecedents penals ferms, per la qual cosa el fiscal no aprecia en les seves conclusions provisionals l'agreujant de reincidència. L'octubre de 2018, el Tribunal Suprem va condemnar als sis germans a dos anys i mig de presó per una altra estafa agreujada, en relació a la compra de dos hotels, un a Mallorca i un altre en Sant Bartolomé de Tirajana (Gran Canària).

En aquest cas, el fiscal Ramón Vázquez acusa els Ruiz-Mateos d'haver aparentat "una solvència en realitat inexistent" quan eren directius de Nueva Rumasa per obtenir participacions en la societat propietària de l'hotel Eurocalas de Mallorca.

Segons la Fiscalia, els acusats "van presentar garanties i avals personals que no eren verdaders i amb això "van induir al desplaçament patrimonial" del venedor. "Una vegada obtinguda l'entrega de l'hotel i seguint el pla dissenyat, no van pagar el preu de l'adquisició", de 23,67 milions d'euros pel 99,99 per cent del capital social, indica el Ministeri Fiscal en el seu escrit d'acusació.

VAN POSAR "TESTAFERROS O HOMES DE PALLA" EN "PRIMERA LÍNIA DE FOC"

Les negociacions van començar a principis de 2005 i es van oferir avals de la família i de l'entitat Montumo SL, propietària d'un hotel de Torremolinos.

Per decisió de la família, segons la Fiscalia, va actuar com a entitat compradora Calwell Allianz Corp, mercantil pertanyent a un altre dels acusats. El Ministeri Públic creu que els Ruiz-Mateos van utilitzar "testaferros o homes de palla" amb l'única finalitat de "posar-los en primera línia de foc i dificultar en gran manera l'esbrinament de la veritable titularitat de les empreses". Els germans homes Ruiz-Mateos Rivero i el seu pare, José María Ruiz-Mateos -ja mort- apareixien com a avaladors, "aprofitant-se de la credibilitat personal de la família i empresarial de Nueva Rumasa, si bé cap d'ells tenia, ni té, cap actiu en el seu nom".

Seguint amb l'escrit del fiscal, els acusats van atendre els pagaments fins a juliol de 2010. Van quedar pendents més de 12 milions d'euros i llavors es va fer un nou termini de manca, que va vèncer sense que s'haguessin pagat les quantitats pendents.

Llavors, segons la Fiscalia, els acusats, "sent conscients que no podrien complir amb els pactes", van planejar "una nova operació fraudulenta": van convèncer a l'altra part perquè renegociés els pagarés impagats i substituís l'aval de Montuno per un altre de Clesa, propietat de Nueva Rumasa. Havent transcorregut només dos mesos després de l'última negociació, Nueva Rumasa va iniciar el concurs voluntari de credirtors de Clesa.

La Fiscalia calcula que la quantitat total defraudada arriba als 13,3 milions d'euros, més uns 600.000 euros d'actes d'Hisenda, i demana que s'indemnitzi als perjudicats. A més, també reclama una inhabilitació especial per a l'exercici d'activitats mercantils i l'administració i direcció de societats durant el temps de la condemna.

CONDEMNATS PER ESTAFA EN LA COMPRA D'UN ALTRE HOTEL

Els sis germans Ruiz-Mateos Rivero (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier i Álvaro) van ser condemnats el juliol de 2017 per l'Audiència Provincial per una altra estafa en la compra de dos hotels, un a Paguera (Mallorca) i un altre en Maspalomas.

Les condemnes imposades oscil·laven entre cinc anys i 11 mesos i sis anys i mig de presó, però l'octubre de 2018 el Tribunal Suprem va estimar un recurs dels germans i va rebaixar la condemna a dos anys i mig de presó, en anul·lar la condemna per alçament de béns i estimar que no concorria una agreujant.