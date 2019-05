L'Audiència rebutja que Europa Press pugui impugnar el rastreig de trucades per no ser part en el procediment

Publicado 24/5/2019 18:14:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha desestimat un recurs de queixa presentat per Europa Press i la seva periodista Blanca Pou, amb el qual l'agència de notícies pretenia combatre la no admissió a tràmit del seu recurs contra el rastreig de les trucades de la redactora.

En la seva resolució, l'Audiència Provincial no entra a valorar el fons de les mesures acordades pel jutge Miguel Florit -mesures que segons els periodistes vulnerarien el secret professional i altres drets fonamentals-. Les magistrades de l'Audiència consideren que la no admissió del recurs va ser correcta perquè els periodistes no són part en el procediment en el qual es va ordenar rastrejar les trucades, és a dir, ni estan investigats, ni són acusació ni responsable civil.

L'acte que es pretenia recórrer va ser dictat a finals de novembre de 2018, abans de la confiscació dels mòbils i ordinadors a les seus d'Europa Press i 'Diario de Mallorca' a Palma.

EL JUTGE VA ORDENAR OBTENIR LLISTATS DE TRUCADES DE LA PERIODISTA

En aquesta resolució, Florit ordenava a una companyia telefònica que lliurés els llistats de trucades, geoposicionamients i altres dades, des de gener de 2016, de la periodista Blanca Pou, en el marc d'una investigació sobre l'origen de notícies publicades en relació al 'cas Cursach'. No obstant això, la redactora no ha estat investigada en la causa.

El de novembre era el tercer acte en el qual Florit ordenava controlar les trucades de la redactora. S'havien dictat altres dues actuacions anteriors (de setembre i d'octubre de 2018) en els quals també se sol·licitaven llistats del periodista Kiko Mestre, les seus d'Europa Press i l'Agència EFE i una redactora d'EFE.

En la segona d'aquestes actuacions, el jutge va indicar que encara no tenia identificats possibles autors de les presumptes filtracions i que la mesura perseguia precisament esbrinar la seva identitat. El fiscal Anticorrupció Juan Carrau va avalar la mesura considerant-la "no invasiva" i "proporcionada".

La representació dels periodistes al·legava que l'acte afecta directament a drets fonamentals de la periodista -entre ells, el dret al secret professional protegit a la Constitució-. També argumentava que l'actitud del jutge Florit era contradictòria perquè sí havia admès a tràmit altres dels seus escrits.

Els periodistes van demanar personar-se però la sol·licitud va ser denegada per Florit, actualment investigat arran d'una querella presentada pels afectats.