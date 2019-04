L'autòpsia de la víctima del crim d'Eivissa en el Nadal de 2017 va descartar una caiguda accidental

Publicado 4/4/2019 14:09:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'autòpsia de la víctima del crim d'Eivissa el Nadal de 2017 va descartar la possibilitat d'una caiguda accidental, segons ha explicat aquest dijous la forense encarregada de l'estudi davant el Tribunal del Jurat que jutja aquests fets.

La doctora que va practicar l'autòpsia ha declarat com perit en la tercera jornada del judici, que se celebra a l'Audiència Provincial de Balears. Les lesions van revelar que la víctima, un jove de 23 anys, va rebre un cop "amb una energia cinètica important" i amb un "instrument rom" i "contundent", amb una "superfície llisa".

En aquest punt, el jutge ha demanat a la forense que detallés per al jurat possibles objectes amb els quals es va poder efectuar el cop, al que l'experta ha enumerat com a exemples "un pal o una ampolla". Precisament, les acusacions sostenen que un dels acusats va agredir la víctima amb una ampolla gairebé buida de rom marca Brugal, de la qual havia estat bevent al costat de l'altre acusat i les seves núvies.

La forense també ha ressaltat la força del cop perquè va aconseguir trencar un os del crani proper al penyal -l'os temporal esquerre-, que "no és un os feble, sinó robust", ha emfatitzat.

El cos tampoc presentava signes de defensa i el cop es va efectuar d'esquerra a dreta. La forense ha indicat que va haver de fer-se o per sorpresa o fora del camp de visió de la víctima.

A més, el cos presentava lesions en el costat oposat del cap que indicaven que havia sofert un "contraatac" per caure a causa de l'impacte. Aquesta caiguda, segons la forense, va haver de ser almenys des de l'altura de la víctima fins al sòl, i no estant assegut o contra una paret, per l'energia cinètica que denota l'impacte.

Després de l'impacte, el jove va haver de romandre atordit un moment i la forense ha negat que pogués aixecar-se immediatament. Això contradiu les versions d'un dels acusats i de les seves parelles, que deien que el jove agredit -que en cap cas identifiquen com la víctima, sinó com una altra persona d'ètnia llatina- va caure recolzat en una paret i que es va marxar caminant immediatament.

Segons l'experta, la víctima sí que va poder tenir el cap d'una estona un "moment de lucidesa" però després "a poc a poc" anirien apareixent símptomes "a mesura que va fent-se el sagnat més gran" i augmentava la pressió en el cap, comportant alteracions en la respiració, la funció cardíaca i l'aparició d'atordiment i somnolència.

El traumatisme que va sofrir la víctima, amb una important hemorràgia interna, permetia una "supervivència curta", segons la doctora, que situa en les 11.00 hores l'hora de la defunció. Les quatre primeres hores haguessin estat crítiques per poder realitzar una intervenció quirúrgica per intentar salvar la seva vida, però el jove va arribar a la casa seva, es va netejar la sang que li sortia de l'oïda i del nas i es va ficar al llit. La seva mare el va trobar mort a les 12.00 hores, quan va anar a despertar-l'ho per celebrar el Nadal.

Els familiars de la víctima, entre ells el seu pare i el seu germà petit, per recomanació de la seva lletrada han preferit abandonar la sala mentre es practicava la prova pericial, que inclou l'exhibició al Jurado de fotografies de l'autòpsia. Els afins del jove mort han sortit visiblement afectats.

També ha declarat aquest dijous l'expert que va elaborar informes sobre els perfils genètics que es van poder obtenir del cos. Es van prendre restes d'ADN trobats sota les ungles del mort. La majoria pertanyia a la pròpia víctima i es va detectar un altre component residual desconegut i de molt baixa qualitat, que va ser acarat amb les mostres d'ADN d'un dels acusats sense llançar coincidència.

DETINGUT A l'ÚLTIM MOMENT UN TESTIMONI ESCAPOLIT

Un dels testimonis citats per a la sessió anterior no havia comparegut i estava en parador desconegut. Tampoc havia estat trobat quan ha arrencat la sessió d'aquest dijous i l'Audiència ha informat que es trobava en recerca per un assumpte de violència de gènere. Segons l'acusació particular, també se li cercava per encobriment de béns robats.

Es tracta d'un amic dels acusats al que suposadament haurien lliurat el mòbil robat a la víctima en la casa okupa que freqüentaven. Segons els testimoniatges dels implicats, els va acompanyar a una botiga de mòbils a la qual van portar el terminal per desbloquejar-ho. El telèfon va acabar en mans d'un tercer a Barcelona i va ser localitzat per la Policia quan el nou usuari, aliè a tot l'ocorregut, ho va connectar.

Davant la impossibilitat de practicar la testifical, les parts havien decidit renunciar a ella. Quan el judici ja estava arribant als últims tràmits, després d'un recés, l'Audiència ha anunciat que aquest testimoni havia estat detingut en Eivissa perquè havia estat finalment localitzat a través de la seva parella.

El testimoni ha confirmat que aquella nit els acusats van arribar a la casa okupa quan ja estava clarejant i que li van lliurar un mòbil "perquè el vengués", cosa que va fer, encara que més tard va intentar recuperar-l'ho. El model coincideix amb el de la víctima. També ha corroborat que li van explicar que "s'havien trobat amb algú a Figueretes" i que hi havia hagut una baralla iniciada pel principal acusat, en la qual va utilitzar una ampolla.

Cal recordar que la Policia va aconseguir reconstruir, gràcies a la informació disponible en el compte de Google de la víctima, el recorregut realitzat pel telèfon. Es va detenir quan anava de camí cap a la casa de la víctima i després va prendre una direcció oposada, fins a arribar a la casa okupa, on va ser finalment desconnectat.

En la banqueta se seuen dos joves, un d'ells acusat pel fiscal per l'homicidi i del robatori del mòbil de la víctima, i la Fiscalia demana per a ell 18 anys de presó. A l'un altre li acusa solament d'agredir la víctima sense causar-li lesions i li demana una pena de multa. En canvi, l'advocada dels familiars de la víctima acusa als dos d'assassinat i demana 24 anys de presó per a cadascun.

Segons el relat de Fiscalia, els fets van tenir lloc damunt les 5.40 hores del 25 de desembre de 2017, en la confluència del carrer Formentera amb carrer Astúries d'Eivissa. El fiscal manté que un dels acusats va insultar la víctima i li va pegar un cop amb una botella, que li va llevar el mòbil i després va marxar.