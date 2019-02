L'EMT anuncia una convocatòria per constituir una borsa de treball de xofers a Palma

Publicado 15/2/2019 16:17:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) ha anunciat aquest divendres l'obertura d'una convocatòria per constituir una borsa de treball de xofers per cobrir les necessitats de personal, substituir baixes, excedències o permisos i cobrir les vacants per jubilació.

En un comunicat, l'Ajuntament de Palma ha detallat que el llistat de 100 conductors que s'han anat incorporant al servei des de 2015 s'ha esgotat i per això es convoca aquesta borsa que, segons ha avançat Cort, s'obrirà quan s'aprovin les bases del Consell d'Administració i es publiqui en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB).

A més, ha concretat que els aspirants hauran de tenir el graduat escolar o l'ESO, ser espanyols o residents de la Unió Europea, tenir el permís de conduir D amb 12 punts i tenir el nivell A2 de català. L'experiència com a conductors, l'antiguitat del carnet D, les titulacions superiors i els coneixements d'idiomes es valoraran com a mèrits.