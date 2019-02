L'EMT redueix la freqüència de la línia de Son Espases i l'autobús passarà cada 30 minuts a partir d'aquest dilluns

Publicado 3/2/2019 15:09:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma redueix, a partir d'aquest dilluns, la freqüència de la línia 34 (Són Espases-És Rafal) a la meitat i l'autobús passarà cada 30 minuts en lloc dels 70 minuts actuals.

Així ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, en el qual ha detallat que la línia 34 era la que tenia una freqüència més llarga de l'EMT i que la millora es deu al fet que l'empresa municipal renovarà la flota en 100 nous autobusos que, segons Cort, començaran a arribar durant els primers sis mesos de 2019.

En aquest sentit, el regidor de Mobilitat de Cort i president de l'EMT, Joan Ferrer, ha destacat que amb la modificació la línia tindrà una freqüència "molt millor" i ha afegit que "no es podia tolerar que una línia de transport públic tingués més d'una hora de freqüència".

"Amb la renovació de la flota podrem iniciar el salt a la modernitat que necessita l'EMT i situar el transport públic de Palma com el mitjà més còmode i eficient per anar per la ciutat", ha postil·lat Ferrer.