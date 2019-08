Publicado 15/8/2019 14:52:31 CET

EIVISSA, 15 Ag. (EUROPA PRESS) -

Les cambreres de pis d'Eivissa aniran a la vaga els dies 24 i 25 d'agost després de no aconseguir amb la patronal o Govern un acord aquest dijous en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib).

Segons ha informat la Confederació General del Treball, la seva petició se centra en el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut, que "no es desenvolupa segons normativa" al produir-se l'aparició de problemes psicosocials o físics, entre uns altres.

Així, han afirmat que fins a un 75 per cent de les 'kellys' han de medicarse per anar a treballar.

Des de la CGT han mostrat la seva sorpresa per la "incapacitat" dels sectors implicats a l'hora de realitzar propostes com a alternativa a la vaga o per acceptar un principi de mínims per part de la patronal o associacions hoteleres, encara que han manifestat la seva "eficiència" a l'hora de desenvolupar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

Per això, han afegit, el sindicat no entén la postura de Govern i patronals en considerar que posa en evidència que els resultats siguin "tan negatius", ja que Balears lidera la sinistralitat laboral de l'Estat per sisè any consecutiu.

La CGT ha reiterat que "el primer" és la salut de les seves treballadores i no els hotels, ja que, asseguren, les dades demostren que no s'estan desenvolupant aquests plans.