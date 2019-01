Les defenses del judici a policies per festes a Tito's demanen que s'arxivi el cas

Publicado 18/1/2019 13:05:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Les defenses dels acusats pel judici per suborn per festes a la discoteca Tito's en el qual estan investigats diversos policies locals, així com l'empresari Bartolomé Cursach i varis dels seus directius, han sol·licitat aquest divendres el sobreseïment del cas.

Durant la vista que ha tingut lloc al Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, les defenses han realitzat aquesta petició ja que consideren que les acusacions abocades són poc concretes.

A més, han al·ludit a la falta de proves. Després d'aquesta vista, tenen cinc dies per presentar les seves al·legacions.

Aquesta és la tercera vegada en què els advocats han estat citats per donar-los l'acte d'obertura d'aquest judici, que està previst que se celebri amb jurat, doncs en les altres dues ocasions no es va poder arribar a realitzar la vista per diversos motius.