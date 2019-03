Les delegacions balears d'Europa Press i Efe i el Diari de Mallorca, entre els candidats al XV Premi Couso

Publicado 1/3/2019 20:00:09 CET

El Colexio Professional de Xornalistas de Galícia (CPXG) i el Club de Premsa de Ferrol han donat a conèixer aquest divendres les quatre candidatures que concorreran aquest any al XV Premi José Couso de Liberdade de Premsa, entre les quals es troben les delegacions balears d'Europa Press i Efe i el Diari de Mallorca, per haver estat afectats per la intervenció en el cas Cursach.

Tal com ha explicat el CPXG, aquests tres mitjans van ser "víctimes" al desembre de 2018 de registres, requisa de material i investigació de les seves comunicacions per ordre del jutge Miguel Florit en relació amb la publicació d'informació sobre el cas Cursach, on se cercaven dades sobre les fonts d'informació, "en un atemptat intolerable contra el secret professional".

Un altre dels candidats al premi és la periodista del periòdic britànic The Guardian Carole Cadwalladr, que el 2016 va començar una investigació que va acabar desemmascarant l'escàndol de Cambridge Analytica, "la major filtració de dades personals de Facebook" per influir en els votants dels Estats Units en les eleccions presidencials de 2016.

També estan nominats al XV Premi Couso els treballadors dels mitjans públics gallecs mobilitzats sota el lema #DefendeAGalega que, juntament amb les samarretes negres, "s'han convertit en l'últim any en un exemple de dignitat i de resistència en defensa del valor de la informació".

A més, Juan Moreno és un altre dels candidats. El periodista espanyol, que col·labora a Alemanya amb diversos mitjans, va realitzar pel seu compte una investigació sobre les fonts del reportatge 'Jaegers Grenze', publicat per Claas Relotius en Der Spiegel, "que va desvetllar el frau periodístic protagonitzat per una de les estrelles del periodisme alemany en el temps de les fake news".

Amb la proclamació de les candidatures queda obert el termini de votació. El jurat, compost per tots els membres del Colexio Professional de Xornalistas de Galícia i els associacions del Club de Premsa de Ferrol, decidirà el guanyador, que es donarà a conèixer el proper 3 de maig.