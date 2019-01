Les empreses creades a Balears cauen un 4,7% i les dissoltes un 6,2 al novembre

Publicado 10/1/2019 10:15:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears va comptabilitzar al novembre la creació de 245 noves societats mercantils (-4,7%), per les quals es van subscriure 5,3 milions d'euros, davant de les 91 societats que es van dissoldre, que representen un 6,2% menys respecte al mateix període de 2017, segons l'Estadística de Societats Mercantils difosa aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Del total de societats creades (245), totes van ser limitades. A més, un total de 106 societats mercantils van ampliar capital al novembre, amb un capital de 78,3 milions. Cinc van ser anònimes i la resta limitades, mentre que 36 societats es van dissoldre.

A nivell nacional, el nombre de noves societats mercantils va pujar un 3,3% el passat mes de novembre respecte al mateix mes de 2017, fins a sumar 7.974 empreses, al mateix temps que les dissolucions empresarials es van incrementar un 9,9%, fins a totalitzar 1.989.

Amb l'avanç de novembre, la creació d'empreses encadena dos mesos de pujades interanuals, encara que la de novembre ha estat més moderada que la d'octubre, quan va augmentar gairebé un 7%.

El 20,6% de les societats mercantils que es van crear al novembre es dedica al comerç i el 15,3% a immobiliàries, financers i assegurances. Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 22,2% va correspondre al comerç i el 15,9% a la construcció.

Per a la constitució de les 7.974 empreses creades al novembre es van subscriure més de 305 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 17,6% respecte al mateix mes de 2017, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 38.330 euros, va retrocedir un 20,3% en taxa interanual.

De les 1.989 empreses que es van dissoldre al novembre d'aquest any, el 77,2% ho van fer voluntàriament, el 10,2% per fusió amb altres societats i el 12,6% restant per altres causes.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital a l'onzè mes de l'any va augmentar un 3,2% interanual, fins a les 2.549 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 3.044 milions d'euros, xifra un 35,2% superior a la de novembre de 2017, mentre que el capital mitjà va ser d'1,19 milions d'euros, un 31% més.

Respecte a la taxa mensual (novembre sobre octubre), la creació de societats mercantils va pujar un 3,2%, mentre que la dissolució de societats es va incrementar un 19,9%.

MADRID I CATALUNYA LIDEREN LA CREACIÓ D'EMPRESES

Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades al novembre van ser Madrid (1.840), Catalunya (1.494) i Andalusia (1.381).

Per contra, les que menys societats van crear van ser La Rioja (20), Cantàbria (73) i Navarra (81).

Atenent a les societats mercantils dissoltes, les que van presentar major nombre són Madrid (618), Andalusia (297) i Catalunya (168).

Per contra, les que registren menys societats dissoltes són Navarra (7), La Rioja (8) i Cantàbria (22).