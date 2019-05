Les entitats dedicades a la prevenció i extinció d'incendis a Balears es reuneixen per afrontar "un estiu sec"

Publicado 29/5/2019 12:44:08 CET

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha assistit aquest dimecres a la Reunió de coordinació de la Campanya de Risc d'Incendis Forestals i ha destacat que un dels eixos de la trobada ha estat explicar les claus per afrontar l'arribada d'un "estiu sec".

"En aquesta reunió s'han coordinat tots els mitjans de la Comunitat Autònoma, de l'Estat, d'empreses i de tots els actors presents a incendis forestals per recordar com actuar en aquests casos", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació

En concret, ha subratllat la importància d'aquesta reunió ara que "l'Aemet ha avisat que serà un estiu sec que preveu poques pluges i condicions atmosfèriques preocupants".

En aquesta línia, ha recordat que la Conselleria compta amb un total de "350 persones dedicades exclusivament a la tasca de prevenció i extinció d'incendis a totes les Illes", encara que ha confirmat que hi haurà novetats de cara als propers anys com "la millora en les instal·lacions i equipaments".

Així mateix, el conseller ha aprofitat per agrair a tots els actors implicats el treball realitzat durant aquests quatre anys i ha recordat que el dia 6 de juny hi haurà a Eivissa un simulacre per "supervisar tots els procediments a seguir" davant un incendi forestal.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha ressaltat "la professionalitat i disponibilitat de tots els equips d'emergències" i ha destacat "la importància d'aquestes reunions de coordinació per treballar bé al moment en què es necessiti".