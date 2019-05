Les 'low cost' transporten a Balears 1,3 milions de passatgers fins a l'abril

Publicado 20/5/2019 18:59:34 CET

Les companyies tradicionals van traslladar a les Illes a 711.582 passatgers fins a abril, un 45,6 per cent més

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Les aerolínies de baix cost van transportar 1,3 milions de passatgers fins a l'abril, la qual cosa suposa un lleuger increment d'un 0,7 per cent pel que fa al mateix període de 2018, segons les dades difoses aquest dilluns per Turespaña, organisme depenent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

D'aquesta manera, Balears s'ha situat en el sisè lloc entre les comunitats autònomes, amb el 9,4 per cent del total d'entrades per aquesta via, per darrere de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Canàries i Madrid.

Concretament, l'Aeroport de Palma va rebre 1,1 milions de persones, la qual cosa suposa gairebé un 2 per cent més.

A l'abril, destaquen els descensos de Catalunya (-2,0 per cent) i de Madrid (-7,8 per cent) enfront dels increments de la Comunitat Valenciana (+11,3 per cent) i Andalusia (+9,0 per cent).

En el conjunt d'Espanya, les aerolínies de baix cost van transportar a 13,4 milions de passatgers en el primer quadrimestre, la qual cosa suposa un 4,3 per cent més pel que fa al mateix període de 2018.

Entre les companyies de baix cost (CBC), Ryanair, Vueling i easyJet segueixen liderant el rànquing, concentrant entre les tres el 66,1 per cent del volum de passatgers generats en 'low cost'. Un mes més, Vueling i Ryanair van tornar a mostrar a l'abril una evolució positiva, en canvi la britànica trenca amb una reducció la forta tendència de creixement que experimentava en els mesos anteriors.

El Regne Unit, amb 4 milions de passatgers i el 30,3 del total, va liderar les arribades en baix cost a Espanya, després d'un augment del 4,9 per cent; li va seguir Alemanya, amb el 13,8 per cent de les arribades, fins als 1,86 milions de viatgers, un 2,8 per cent més, i Itàlia, amb el 12,2 per cent del total, i 1,63 milions de viatgers en 'low cost' un 4,8 per cent més.

Per la seva banda, les companyies tradicionals van traslladar a les Illes 711.582 passatgers fins a abril, un 45,6 per cent més i que suposa l'increment més gran de totes les Comunitats.

A escala nacional, aquestes companyies van traslladar 11,9 milions de passatgers fins a abril, un 8,1 per cent més, del total de 25,3 milions de viatgers internacionals que van arribar per avió, un 6,1 per cent més que un any abans.