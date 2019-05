Publicado 8/5/2019 12:21:05 CET

El passat 23 d'abril es van iniciar les obres d'enderrocament que donaran pas a la construcció d'un nou centre sanitari per a pacients crònics

PALMA DE MALLORCA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

Les obres de demolició de l'antic hospital de Son Dureta duraran nou mesos, tindran un cost d'1,5 milions d'euros i es duran a terme per una Unió Temporal d'Empreses (UTE) encapçalada per l'empresa Melchor Mascaró, que preveu estructurar la demolició en diverses etapes a causa de l'estructura del recinte, que té edificis amb diferents altures.

Així ho ha explicat el secretari general del Servei de Salut, Manuel Palomino, que ha afegit que les obres de demolició tenen unes característiques especials, per estar l'edifici situat en una zona habitada i per contenir grans quantitats d'amiant. Una vegada finalitzades les obres d'enderrocament, s'iniciarà la construcció d'un nou centre sanitari per a pacients crònics.