Les obres a l'Aeroport d'Eivissa treuen a la llum restes arqueològiques

Publicado 13/12/2019 15:02:40 CET

EIVISSA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Els treballs d'adequació i modernització de l'Aeroport d'Eivissa han tret a la llum restes arqueològiques. Segons Aena, les troballes constituiran una "important" font d'informació sobre antics assentaments des del punt de vista arqueològic i cultural.

Segons ha informat Aena en un comunicat, un equip d'experts està treballant ja a l'interior de les instal·lacions eivissenques, realitzant diferents actuacions de manera simultània en funció de l'avanç de les obres.

Aena ha explicat que aquestes actuacions van des de les fases inicials, consistents en assajos no invasius amb tècniques com la del 'geo-radar' de baixa densitat i la realització de tasts valoratius, fins a la intervenció per al control arqueològic en el moviment de terres.

Per a aquesta comesa, Aena i el Ministeri de Cultura i Esport ha engegat un projecte d'investigació del patrimoni cultural en zones aeroportuàries d'Eivissa consistent en un conjunt d'actuacions arqueològiques.

La durada prevista dels treballs és de quatre anys, planificats en quatre fases que coincideixen amb les següents quatre temporades d'hivern de l'Aeroport.

UN ASSENTAMENT AGRÍCOLA ESTABLE

Fins al moment, les troballes mostren una ocupació estable dedicada a l'agricultura a l'espai on s'asseu l'Aeroport, segurament un lloc de proveïment.

La seva situació estratègica propera a la costa i a les Salines i el seu fàcil accés a rutes locals de comerç conformaven, al costat de Sa Caleta i a l'antic assentament d'Eivissa, un triangle de control de tot el Sud de l'Illa.

Totes les dades i mostres del treball de camp, al costat de l'estudi detallat de les restes materials, seran conservats en el Museu d'Eivissa i quedaran recollits en la Memòria Científica de l'Excavació per a la seva divulgació.