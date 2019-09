Les obres de la nova seu de la Simfònica començaran en 2020

Publicado 11/9/2019 13:40:12 CET

S'incrementarà a més el nombre de concerts

PALMA DE MALLORCA, 11 Set. (EUROPA PRESS) -

Les obres per a la construcció del nou edifici de l'Orquestra Simfònica de Balears començaran el 2020, una vegada que s'hagi redactat el projecte executiu, que s'espera per finals d'aquest any.

Així ho ha anunciat la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, durant la seva intervenció en la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament balear, on ha explicat els eixos d'actuació de la seva cartera durant la legislatura.

Costa ha manifestat la seva intenció d'augmentar el nombre de concerts de la Simfònica, impulsar les arts escèniques com a activitat extraescolar a l'educació secundària, i a fomentar --al costat dels Consells Insulars-- la creació d'un servei integral per a l'atenció de persones LGTBI en tot l'arxipèlag.

Respecte a Cultura, Costa preveu fomentar la producció dels creadors de Balears a través de la Llei d'Indústries Culturals, La Llei de Mecenatge i la Llei d'Audiovisuals, així com revisar les lleis de biblioteques, arxius i museus de competència autonòmica.

La consellera ha recordat a més que el centre Toni Catany de Llucmajor serà "una realitat els mesos vinents", una vegada es comencés a demolir l'antic edifici l'agost passat.

Finalment, la titular d'Igualtat del Govern ha fet referència a les actuacions dutes a terme en la passada legislatura per fer front a la "xifra de la vergonya", referint-se a les 1.016 dones assassinades a Espanya des de 2003.