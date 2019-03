Les obres del servei d'aigües de Sant Llorenç estaran acabades a principis d'abril

Publicado 19/3/2019 10:37:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha informat que les obres de reparació del servei d'aigües en el municipi "s'estan executant a bon ritme" pel que està previst que puguin "ser acabades a principis del mes vinent".

Les obres, que van ser aprovades d'emergència en un ple extraordinari després de les inundacions del passat octubre, suposen la construcció de dues estacions de bombament noves d'aigües residuals; una a Sant Llorenç i un altra a Son Carrió.

Segons han explicat, suposaran la millora del subministrament amb la instal·lació de nous equips que permetran una nova conducció d'aigua potable entre Sant Llorenç i Son Carrió i Son Carrió i Sa Coma.

En aquestes obres, on s'ha fet un canvi d'equipament i tubs de totes les zones afectades del municipi s'han destinat més de 3,5 milions d'euros.

Amb aquestes actuacions es millorarà també tècnicament l'evacuació de les aigües residuals dels claveguerams, ja que "el fet que hi hagi impulsió farà que arribi amb menys temps", han detallat des del consistori mallorquí.

Tal com han precisat, aquesta mesura que alhora serà també beneficiosa per a la depuradora, on l'aigua arribarà més neta.

Les pluges torrencials del 9 d'octubre de 2018 en el Llevant de Mallorca van deixar un balanç de 13 persones mortes i danys materials estimats en 91 milions d'euros pel Govern.