Les persones amb discapacitat titulars de targeta autoritzada d'estacionament tindran descompte de resident

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació del Decret que regula la bonificació de les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents, que també permetrà a les persones amb discapacitat titulars de targeta autoritzada d'estacionament tenir descomptes de resident.

"Aquest decret té com a objectiu establir un marc coherent després de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, que va suposar que l'aportació estatal per als serveis regulars de transport marítim de persones en els trajectes interinsulars arribés fins al 50%", ha explicat en roda de premsa.

El Govern aporta el 25% restant per aconseguir que ciutadans de Balears puguin gaudir del 75% en el transport marítim, igual que en el transport aeri.

L'augment de l'aportació estatal en el descompte de resident permet adoptar aquesta iniciativa, que no suposa un increment de la despesa per a l'administració autonòmica.

El segon canvi legislatiu important que ha inclòs aquest decret és la regulació del que estableix la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de Balears, que disposa que les persones amb discapacitat titulars d'una targeta autoritzada d'estacionament amb residència en Balears que utilitzin els serveis regulars de transport marítim de viatgers, quan es tracti de trajectes interinsulars dins de l'arxipèlag balear, tenen dret al fet que s'apliqui la bonificació del 75% també en el seu vehicle.

En el cas de les persones residents a Formentera, el descompte per al vehicle serà del 89%, de la mateixa manera que en el transport de persones.

En l'elaboració han participat institucions, associacions i organismes que es veuran afectats pel Decret, ja que s'ha sotmès al tràmit d'audiència i participació.

Durant l'any 2018, la Comunitat Autònoma va destinar un import global de 9,4 milions d'euros al descompte del 75% en el transport marítim que poden gaudir els ciutadans de la regió.