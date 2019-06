Les rebaixes d'estiu "danyaran notablement" al petit comerç que només ha venut un 10% de l'estoc, segons Afedeco

Publicado 28/6/2019 12:59:54 CET

El president de la Federació d'Empresaris de Comerç de Balears (Afedeco), Toni Gayà, ha assenyalat aquest divendres que les rebaixes d'estiu "danyaran notablement" al petit comerç de les Illes, ja que a causa de l'arribada tardana de la calor al territori molts comerciants tan sols han venut entre un 10 i un 15 per cent de l'estoc d'aquesta temporada.

Segons ha explicat Gayà a Europa Press, el juny passat va ser "dolent" per al comerç balear perquè va ploure a principi de mes i la roba d'estiu va començar a exposar-se tard. "El producte va estar 15 dies en moviment i després ja van començar a anunciar que començarien les rebaixes i la gent va optar per esperar", ha sostingut.

Gayà ha recordat que les rebaixes "de tota la vida" eren entre agost i principis de setembre, per la qual cosa ha criticat que "cada vegada s'avancen més" i ha considerat que "al final trauran la roba d'estiu ja amb el descompte inclòs".

El president d'Afedeco ha apuntat que objectiu d'aquestes és "treure l'excedent d'estoc" però si s'avança la baixada de preus, "no es compleix el principi pel qual es creen aquests descomptes" i els comerços "acaben perdent perquè han de vendre-ho a un preu més baix". "És una autèntica aberració començar ja", ha assegurat.

"TENIR REBAIXES EN TEMPORADA ALTA DE TURISME, UN DESPROPÒSIT"

En aquest sentit, també ha explicat que tenir rebaixes en la temporada alta de turisme és un "despropòsit" perquè els turistes representen el 60 per cent de les vendes, per la qual cosa si es mantinguessin els preus en aquesta època "la facturació dels comerços s'incrementaria".

"Anar a remolc de la península fa que Balears perdi identitat, no podem comparar-nos amb la resta d'Espanya perquè la nostra comunitat, precisament pel potencial turístic, factura la major part dels seus ingressos durant sis mesos de l'any. Si baixem aquesta facturació, a causa que disminuïm els preus per les rebaixes, el petit comerç no podrà mantenir-se la resta de l'any", ha argumentat.

Amb tot, Gayà ha explicat que els comerciants han traslladat a la Patronal el seu "gran empipament" i han sostingut que una vegada es constitueixi el Govern "parlaran amb ells" per poder solucionar la situació, si bé és una qüestió que ve imposada des de la Península.

"Creiem que és necessari regular les rebaixes. Des de l'any 2012, quan es va liberalitzar i es va eliminar fixar una data determinada d'inici de rebaixes, el petit comerç s'ha vist abocat a marcar els seus descomptes quan els realitzen les grans superfícies, per els qui és molt més senzill jugar amb preus i estoc", ha explicat.

En aquesta línia, Gayà ha considerat que seria "lògic" iniciar les rebaixes en el mes de setembre, quan el turisme "ja ha baixat i s'ha venut més de la meitat dels productes".

EL CORTE INGLÉS D'AVINGUDES ESPERA UNES REBAIXES "POSITIVES"

Per la seva banda, el Corte Inglés d'Avingudes ha informat mitjançant un comunicat que aquest divendres han començat les rebaixes d'estiu i ha esperat que siguin "positives" a causa que "la calor ha arribat més tard i el consumidor local encara s'està equipant per passar aquests mesos".

Així mateix, han concretat que durant les primeres hores no hi ha hagut "molt trànsit" però preveuen que al llarg de la jornada "s'animi considerablement".