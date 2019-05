Les rendes salarials a Balears van augmentar un 10% entre 2014 i 2017, segons CCOO, que ho considera "insuficient"

Publicado 22/5/2019 14:49:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

Les rendes salarials a Balears van augmentar un 10 per cent entre 2014 i 2017, segons les primeres dades d'un informe que està elaborant el sindicat CCOO, que vincula la dada a la reactivació de la negociació col·lectiva, si bé considera aquest ascens "important encara que insuficient".

Així ho ha indicat l'organització sindical en una nota de premsa en la qual ha avançat algunes dades d'aquest estudi, que inclourà l'evolució de l'atur, la contractació i els salaris des de 2011 fins el 2018. L'objectiu és "assenyalar com s'han vist influïts aquests elements durant part de la crisi i l'aparent recuperació econòmica".

Les primeres dades, segons CCOO, "apunten a una millora de la situació" però "encara queda molt treball per fer".

L'atur s'ha vist reduït en un 41,58 per cent des de 2011, any en què es Balears va tenir 83.262 aturats. No obstant això, l'atur dels menors de 29 anys representa el 22 per cent del total d'aturats de l'any 2018 i el dels majors de 45 anys el 44 per cent.

Per això, CCOO ha alertat que segueix havent-hi "dos grups amb serioses dificultats per inserir-se al mercat laboral" i ha instat a "continuar amb les polítiques actives d'ocupació i realitzar un canvi de model productiu que permetin que aquestes persones puguin accedir a un lloc de treball digne i estable.

BRETXA SALARIAL DEL 82%

CCOO ha posat l'accent principalment en les dades de l'informe relatius a la bretxa salarial i ha ressaltat que el salari mitjà de les dones a Balears suposa el 82 per cent del salari masculí en 2018.

"No podem permetre que continuï existint aquesta discriminació salarial per raó de sexe, quan els treballs que es realitzen són els mateixos i les condicions exigides per accedir a ells també", han protestat des de CCOO.