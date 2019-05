Les reserves hídriques de Balears cauen fins al 60% a l'abril

Publicado 17/5/2019 18:36:03 CET

Si la situació no millora a Formentera, al juny es podria entrar en prealerta de sequera

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

L'estat de les reserves hídriques de Balears a l'abril ha caigut quatre punts respecte a març i s'ha situat en el 60 per cent de mitjana. Per illes, solament Formentera experimenta un increment, que passa del 44 per cent al 48 per cent.

Malgrat això, Formentera es troba per segon mes consecutiu en situació de prealerta i, per tant, si aquest mes la situació no millora, al juny podria entrar en estat de prealerta de sequera.

La resta d'illes registren índexs inferiors als del mes passat: Eivissa (53 per cent) perd sis punts, Mallorca (60 per cent) perd quatre i Menorca (66 per cent) perd dos.

De les deu unitats de demanda (UD) que hi ha a Balears, tres (Artà, Palma-Alcúdia i Tramuntana Sud) experimenten caigudes significatives (superiors al cinc per cent) respecte del mes de març.

La UD Tramuntana Nord també registra variacions significatives, no obstant això, en aquest cas, a l'alça. Aquest increment superior al cinc per cent li permet tornar a la situació de normalitat que havia abandonat el mes passat. La situació general és pitjor que la de fa un any i que la de fa dos anys. Així i tot, hi ha dos UD (Pla i Manacor-Felanitx) que estan en millor situació.

Les dades de l'Agència Estatal de Meterologia (Aemet) indiquen que abril de 2019 ha estat sec en tot l'arxipèlag amb certes diferències entre les illes. Així, a Eivissa ha plogut el 75 per cent del que és habitual un mes d'abril, mentre que a Menorca (64 per cent) i a Mallorca (51 per cent) ho ha fet amb menys intensitat.

Els percentatges interanuals segueixen sent de superàvit a Menorca (137 per cent), però ja són deficitaris a Mallorca (99 per cent) i en les Pitiüses (93 per cent). La falta de precipitacions fa suposar que al maig la situació no millorarà.