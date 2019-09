Les usuàries de Maternitat de Son Espases qualifiquen amb "un excel·lent" l'atenció rebuda durant el part

Publicado 6/9/2019 19:00:47 CET

Les usuàries de Maternitat de Son Espases qualifiquen amb un excel·lent --un 9,1-- l'atenció rebuda durant el seu part i la seva estada a l'hospital, segons l'enquesta 'Experiència i satisfacció amb el Servei d'Obstetrícia i Ginecologia', que s'ha passat durant uns mesos a dones al final del seu procés de part.

Durant el 2018, els professionals d'aquesta àrea van atendre 1.806 parts, en condicions molt diverses, ja que s'atenen des de dones sense factors de risc del sector Ponent fins a dones amb patologies complexes que precisen d'atenció d'alta especialitat.

El 97 per cent de les dones enquestades qualifiquen de molt positiva l'amabilitat i la comprensió amb les quals van ser tractades per part dels col·lectius de professionals que participen durant el procés (ginecòlegs, pediatres, anestesiòlegs, infermeres, tècniques, auxiliars de cures d'infermeria i zeladors).

Això suposa que en el 93 per cent dels casos les usuàries recomanen Son Espases per tenir un infant, una dada molt destacada tenint en compte que en una part important dels casos, les mares van ocupar una habitació doble.

Així, el 86 per cent de les dones afirmen que van ser tractades amb respecte durant la seva estada a l'Hospital i gairebé totes --un 98 per cent-- afirmen que els professionals van demanar permís per realitzar proves o intervencions.

A més, les enquestades afirmen que van poder opinar i participar en les decisions relatives a la seva cura i a la del seu infant. També destaquen com molt positiu el respecte a la seva intimitat (en un 88,65 per cent).

D'altra banda, el 98 per cent de les dones afirmen que sempre o gairebé sempre van rebre tota la informació o les explicacions en un llenguatge entenedor i que van poder traslladar les seves inquietuds als professionals sanitaris.