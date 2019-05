Les vendes del comerç minorista al març creixen un 0,9% a Balears

Actualizado 30/4/2019 10:13:17 CET

L'ocupació registra un augment de l'1,5%

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les vendes del comerç minorista al març han crescut un 0,9 per cent a Balears respecte al mateix mes de l'any anterior, front de la mitjana nacional que va créixer un 0,3 per cent, segons dades de l'Índex de Comerç al detall (ICM) publicat aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per la seva banda, l'ocupació al sector del comerç minorista va registrar un augment d'un 1,5 per cent a Balears durant el passat mes de març, front de l'augment de el 1,0 per cent experimentat al conjunt nacional.

En el que va d'any, les vendes del comerç al detall han avançat un 2,3 per cent a les Illes respecte a l'acumulat fins a març l'any anterior.

A nivell nacional, les vendes del comerç minorista van augmentar un 0,3% al març respecte al mateix mes de 2018, taxa 1,4 punts inferior a la registrada al febrer. Malgrat la moderació de les vendes, amb la dada de març la facturació del comerç minorista encadena sis mesos consecutius d'increments interanuals.

Eliminats els efectes estacionals i de calendari, la facturació d'aquest sector es va incrementar un 1,7% en el tercer mes de l'any, taxa tres desenes superior a la registrada al febrer.

En taxa mensual (març sobre febrer), les vendes del comerç minorista, corregides d'efectes estacionals i de calendari, van pujar un 0,4%, la mateixa taxa que al gener i febrer i tres desenes superior a la març de 2018.

Per la seva banda, l'ocupació en el sector del comerç minorista va augmentar un 1% al març respecte al mateix mes de 2018, dues desenes per sota de la dada de febrer. Amb aquest avanç s'encadenen ja 59 mesos consecutius d'ascensos interanuals de l'ocupació al sector.