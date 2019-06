Les víctimes de violència de gènere i menors a Balears poden declarar en una "sala amable" a la Guàrdia Civil

Publicado 25/6/2019 13:27:32 CET

L'espai s'utilitza des de fa aproximadament uns 20 dies

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha presentat aquest dimarts una sala condicionada per prendre declaració a les dones víctimes de violència de gènere i als menors en un entorn "amable" que, segons ha explicat durant la seva visita la consellera de Presidència en funcions, Pilar Costa, trenca amb "la fredor que, de vegades, caracteritza les administracions públiques".

"Importància en té molta, el fet de tractar amb aquest tipus de víctimes requereix una atenció especial, no només un personal especialitzat, sinó també un espai on se sentin més a gust i que sigui menys oficial i policial com ha pogut ser fins ara. Això afavoreix l'atenció i la investigació", ha explicat la sergent Antonia Alanzol de la Unitat Orgànica de Policia Judicial destinada a l'àrea de delictes contra persones.

Més concretament, l'espai, que s'utilitza des de fa aproximadament uns 20 dies, té aproximadament uns 30 metres quadrats dividits en dues estàncies --una amb una taula i un sofà i una altra amb un ordinador-- i ha representat una inversió d'uns 1.800 euros.

En aquest sentit, el coronel Alejandro Hernández ha considerat que és "una inversió petita econòmicament" però "molt gran per a l'Institut Armat" i ha agraït la resposta institucional "immediata" per part del Govern a la seva petició.

Així mateix, la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha posat l'accent en la col·laboració de l'Executiu autonòmic, la Guàrdia Civil i l'Institut Balear de la Dona (IBDona) i ha sostingut que "amb actuacions així es millora la situació de les persones que estan en una situació de vulnerabilitat".