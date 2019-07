Lezcano (CCOO) reitera a Eivissa que exigiran al nou Govern central la millora de l'ocupació i els salaris

Publicado 17/7/2019 13:21:20 CET

EIVISSA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització estatal de CCOO, Fernando Lezcano, ha plantejat aquest dimecres als delegats sindicals d'Eivissa les prioritats que exposaran al nou Govern central, com la millora de l'ocupació i dels salaris, o la necessitat de retejer les xarxes de protecció social.

Lezcano ha demanat amb "urgència" la constitució d'un Executiu central dotat d'estabilitat, configurat amb el suport de les forces polítiques d'esquerres per abordar una agenda social, tancant "el nefast cicle de gestió de la crisi de part de la dreta" i inaugurant un altre període que porti al país per la via del creixement sostenible.

Davant el nou cicle polític, Lezcano ha apel·lat a la consecució de l'acord polític que exigiran als nous governants. A més, ha recordat que caldrà "lluitar contra la institucionalització de la precarietat que suposa l'abús de la contractació temporal i les resistències, de part de l'empresariat, a les millores salarials pactades".

EXIGENTS AMB EL NOU GOVERN

El secretari d'Organització estatal de CCOO, Fernando Lezcano, ha presidit a Eivissa l'assemblea de delegats al costat del secretari balear, José Luis García, qui ha dit que seran "exigents" amb el nou Govern conformat a les Illes perquè escometi els canvis "necessaris" en el model creixement econòmic.

Segons el secretari regional, en Balears "el creixement econòmic comença a donar signes d'estar tocant sostre" i, així, "han d'abordar-se ara tots els canvis pertinents en la línia de millorar tant el mercat laboral com les condicions dels treballadors de Balears".

Aquest canvi de model passaria per millorar la qualificació dels treballadors, impulsant un model de formació professional que tingui com a objectiu crear ocupació tot l'any i dignificar salaris, ha detallat García.

"Balears necessita canvis estructurals que parteixin del diàleg i la concertació social entre els sindicats, les patronals i les administracions de les Illes", ha considerat.

Per a això, el Pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social han de configurar-se com a "pla estratègic" que situï Balears en l'avantguarda del desenvolupament sostenible tant social com a ambiental i millori la redistribució dels beneficis empresarials, ha conclòs García.