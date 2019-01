L'IdISBa i la farmacèutica Roche Farma arriben a un acord per a la contractació d'un investigador predoctoral

Publicado 22/1/2019 14:11:30 CET

La farmacèutica aportarà 60.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa) i la farmacèutica Roche Farma Espanya han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració en el marc del programa 'Stop Fuga de Cerebros' per a la captació d'un investigador predoctoral.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, Roche Farma contribuirà econòmicament amb l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa) per a la contractació d'un investigador predoctoral amb l'objectiu d'"evitar la fugida de talent investigador en la comunitat autònoma".

Així doncs, Roche Farma posa a la disposició de l'IdISBa una dotació econòmica de 60.000 euros per a la contractació d'un investigador predoctoral de perfil bàsic o translacional amb una durada inicial de 24 mesos. Aquest període podrà ser perllongat per l'IdISBa durant dotze mesos addicionals, prèvia avaluació científica dels resultats preliminars obtinguts i del grau d'avanç de la tesi doctoral, en aquest cas el finançament seria aportat per l'Institut.

La convocatòria de la plaça, que es guiarà pels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es publicarà durant aquesta setmana en el BOIB i a la pàgina web de l'IdISBa.

En l'acte de signatura del conveni han assistit també la directora general d'Acreditació, Docència i Investigació en Salut, Margalida Frontera; el director científic de l'IdISBa, Miquel Fiol; el director gerent de l'IdISBa, David Martínez, i el responsable d'Accés Regional de Roche Farma en Illes Balears, César Vicente.

Segons Roche Farma, a través de les beques 'Stop Fuga de Cerebros', Roche posa a la disposició de les conselleries de sanitat autonòmiques "un instrument per impulsar el finançament de projectes pre i posdoctorales orientats al foment de la investigació".

Aquestes beques són gestionades pels organismes de salut de les comunitats autònomes que se sumen al projecte a través de la tramitació d'un conveni de col·laboració entre Roche Farma i l'entitat designada per cada organisme de salut. Fins avui, s'han adscrit a aquesta fórmula de col·laboració les conselleries d'Andalusia, Aragó, Canàries, Catalunya, Castella-la Manxa, País Basc, Madrid, Múrcia, Navarra i Comunitat Valenciana.

Finalment, des de la Conselleria han apuntat que "aquestes beques fomenten la creació d'un teixit investigador a Espanya". A més, han afegit que "en l'actualitat, molts joves amb alta qualificació senten que no compten amb les millors oportunitats al nostre país" pel que aquesta iniciativa "cerca oferir una resposta eficaç davant aquesta situació".