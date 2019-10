L'IEB col·labora amb Albert Pinya en un projecte d'intervenció mural en una fira de dibuix contemporani a Lisboa

Publicado 8/10/2019 17:27:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Baleàrics' coordina l'organització i el comissariat del projecte d'intervenció mural 'Fanboy' d'Albert Pinya a la fira de dibuix contemporani Drawing Room Lisboa, que se celebra del 9 al 13 d'octubre a la Sociedade de Belas Arts de Lisboa, a Portugal.

Segons ha detallat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en un comunicat, l'objectiu d'aquesta col·laboració és recolzar als artistes i creadors de Balears en un entorn professional especialitzat.

Així mateix, han detallat que la intervenció d'aquest artista es realitza 'in situ' i consisteix en la creació d'un mural 'site-specific' en dues parets de dos i sis metres per tres metres d'altura. A més, des de la Conselleria han explicat que, en la seva obra, l'artista mallorquí explora qüestions com la sobreabundancia d'informació gràfica en la cultura popular actual.

En la intervenció mural realitzada amb motiu de la convocatòria oberta de l''Institut d'Estudis Baleàrics' per Drawing Room Lisboa, l'obra de Pinya es distingeix per la construcció d'una proposta visual que juga amb el grafiti i el còmic que coexisteixen amb homenatges a Charlotte Gainsbourg o fragments de lletres de Queen.

A més, l'artista compta amb l'assistència de Bruno Leitão, comissari i director d'Hangar Centri d'Investigação Artística a Lisboa, qui ha redactat un breu text per a la publicació promocional que acompanya el projecte.

Aquesta obra expositiva va ser seleccionada entre 11 propostes presentades a la convocatòria oberta de l''Institut d'Estudis Baleàrics' i la fira Drawing Room Lisboa.

La selecció del projecte guanyador va correspondre a un jurat format pel director d'Hangar, Bruno Leitão, el col·leccionista i membre del Comitè Consultiu de Drawing Room Lisboa, Manuel Navacerrada, i la comissària i directora de la fira, Mónica Álvarez.