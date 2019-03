L'IMAS llança una nova edició del curs sobre dispensació responsable d'alcohol a partir d'abril

Publicado 27/3/2019 14:38:18 CET

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha presentat aquest dimecres una nova edició del curs de dispensació responsable de mesures alcohòliques la part teòrica del qual començarà l'1 d'abril, segons ha informat el Consell de Mallorca a través d'una nota de premsa.

Es tracta del segon any consecutiu que l'organisme llança aquest curs de 10 hores que el 2019 preveu tres edicions: una primera de l'1 d'abril al 31 de maig en línia amb una sessió presencial el 7 de juny; una segona del 17 de juny al 23 de juliol en línia i una sessió presencial el 9 d'agost; i una tercera del 2 de setembre al 31 d'octubre en línia amb una sessió presencial el 13 de setembre.

Segons ha explicat la institució insular, el curs es dirigeix a persones que treballen a llocs on se serveixen begudes alcohòliques i a persones que dispensin alcohol a les festes municipals i s'emmarca en el Pla Municipal sobre Drogodependències i altres conductes addictives de Mallorca, l'objectiu del qual és unificar criteris en l'actuació sobre el consum abusiu d'alcohol, especialment en festes populars.

Finalment, el Consell ha recordat que aquest pla persegueix "obligar" a que en els llocs on se serveixi alcohol hi hagi sempre un mínim de persones que tinguin el certificat expedit per l'IMAS d'haver participat en un curs de Dispensació Responsable de Begudes Alcohòliques.