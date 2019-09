L'Impost de Turisme Sostenible finançarà actuacions de millora en 125 hectàrees de paisatge forestal

Publicado 27/9/2019 16:44:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Medi ambient i Territori a encarregar a l'empresa pública Tragsa les actuacions de millora de 125 hectàrees de paisatge forestal del bosc públic de Balears.

Segons ha informat la portaveu del Govern en roda de premsa, el projecte està dotat d'un pressupost de 620.125 euros i el termini d'execució finalitza el 30 de novembre del pròxim any.

L'objectiu és "adaptar els boscos públics al canvi climàtic amb l'objectiu d'augmentar la seva resiliència davant l'escalfament global, alhora que es procura multiplicar la seva capacitat de capturar CO2, amb l'objectiu d'optimitzar els serveis que proporcionen.

Amb les actuacions es pretén dur a terme treballs silvícoles en boscos d'utilitat pública propietat del Govern i situats a Mallorca, on es concentren el 96 per cent de les muntanyes d'utilitat pública propietat de la Comunitat.

Més concretament, les actuacions que es pretenen dur a terme són esbrossar i aclarir les masses forestals en punts estratègics per a la prevenció d'incendis forestals, la faixa auxiliar existent de prevenció d'incendis forestals i aplicar un tractament silvícola per millorar les masses forestals.

CARTOGRAFIA HÀBITATS TERRESTRES

D'altra banda, el Consell de Govern també ha autoritzat a la Conselleria a encarregar a l'empresa pública Tragsatec la cartografia dels hàbitats terrestres de Balears per un import de 699.838 euros, que serà aportat per ITS i el termini d'execució serà de 24 mesos.

El treball de cartografia se cenyirà a la superfície coberta per hàbitats naturals i seminaturals, atès que és susceptible d'albergar un tipus d'hàbitat d'interès comunitari (HIC). Aquesta superfície s'estima que és d'unes 230.000 hectàrees.