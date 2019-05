L'Impost de Turisme Sostenible finançarà un any més la replantación d'arbres fruiters de secà

Publicado 24/5/2019 13:47:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (Fogaiba) a destinar 712.500 euros a la convocatòria d'ajudes d'enguany per replantar arbres.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, els diners seran aportats pels fons de l'impost de turisme sostenible (ITS).

Les ajudes van dirigides el sector fruiter de secà, de gran importància en l'agricultura de l'arxipèlag a causa de la superfície que ocupa.

Actualment, la major part d'explotacions tenen dificultats per replantar els arbres morts, una circumstància que pot conduir a l'abandó i propiciar l'expansió de les malalties que els afecten.

Les espècies més importants del sector són l'albercoquer, l'ametller, la figuera, el garrover, el presseguer, la prunera i l'olivera, arbres que formen una part inseparable del paisatge típic i dels recursos naturals de Balears.

La seva desaparició, per tant, influiria de manera notable en aquest paisatge, per la qual cosa es fa necessària una replantación d'aquestes espècies per tornar a vestir els camps amb fruiters de secà.

Un total de 339 persones es van beneficiar d'aquesta línia d'ajudes en la convocatòria de l'any passat.