L'Institut d'Estudis Eivissencs mostra el seu "desacord i decepció" per la desaparició de la conselleria de Cultura

Publicado 22/6/2019 18:39:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha expressat aquest dissabte el seu "profund desacord i gran decepció" per la decisió dels partits PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem de "fer desaparèixer" la conselleria de Cultura de l'organigrama del futur Govern, segons ha informat l'entitat en una nota.

"El gest, impropi d'un govern progressista, denota un menyspreu per la cultura i, de retruc, per la nostra llengua, que necessita un suport institucional ferm", resa el comunicat del IEE. A més, l'entitat ha recordat que el 21 de juny la conselleria de Cultura, Participació i Esports en funcions publicava una memòria de les accions emmarcades en el Pla de Cultura de Balears, alguna cosa "especialment sorprenent" per a l'entitat.

"Compartim la indignació mostrada per diverses entitats en relació a la decisió presa pel futur Govern i reclamem a l'Executiu una rectificació i una aposta clara i decidida per la cultura com a pilar fonamental de la societat i per la llengua com a eina de cohesió social", han resolt des de l'entitat, que també ha agraït el "treball realitzat" a la consellera sortint, Fanny Tur.