Llavor destina 1,2 milions a una campanya extraordinària d'alimentació animal per la sequera agrària

Publicado 17/5/2019 18:16:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració del Servei de Millora Agrària i Pesquera (Llavor) ha aprovat aquest divendres destinar 1,2 milions d'euros a una campanya extraordinària d'alimentació animal amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la sequera agrària.

L'acord se sotmetrà a la votació del Consell de Govern del proper divendres, l'últim de la legislatura.

D'aquesta manera, la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca complirà "el compromís" de donar suport en el sector primari, alhora que respecta "la conveniència de contenció de despesa" pròpia d'una administració a punt d'entrar en funcions.

Segons han precisat, aquesta campanya extraordinària s'aprova en un any agrari caracteritzat per "una distribució anormal" de les pluges que ha impedit "el desenvolupament adequat dels cultius herbacis".

Des del Govern, han explicat que la Comissió Tècnica de seguiment de la sequera agrària, que es va reunir el 29 d'abril, va acordar articular un mecanisme àgil i ràpid que permeti l'accés a l'alimentació animal i que afavoreixi la continuïtat de les explotacions.

La trobada va servir per posar en comú l'abast i la incidència de les condicions de sequera sobre les pastures, farratges i cereals de l'any agrícola en curs. Així, es va concloure que la sequera va afectar de manera "molt important" al ramat de Balears doncs "la disponibilitat d'alimentació en el camp ha quedat reduïda considerablement".

D'aquesta manera, els ramaders es veuran obligats a adquirir productes agraris fora de la Comunitat, alguna cosa que repercuteix "molt negativament" en els costos de la producció.

ALFALS DESHIDRATAT

D'altra banda, el Consell d'Administració ha autoritzat la despesa de 320.000 euros per a l'adquisició d'alfals deshidratat en el marc de la campanya d'alfals per a les explotacions bovines lleteres afectades per l'aqüífer de Campos-ses Salines.