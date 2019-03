L'ocupació en apartaments turístics va aconseguir el 52,1% a Balears al gener

Publicado 28/2/2019 10:33:25 CET

Les pernoctación augmenten un 31% al gener, respecte a l'any passat

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb.

Els apartaments turístics de Balears van aconseguir un percentatge d'ocupació del 52,14 per cent al gener, segons l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Balears va registrar al gener un total de 28.577 pernoctacions en apartaments turístics, amb 2.854 viatgers --la majoria residents a l'estranger, 2.002-- i una estada mitjana de 10,01 dies.

Així, es produeix un augment interanual del 31,19 per cent en el nombre de pernoctacions, que al gener de 2018 van ser 21.783.

El nombre de places va ser de 3.134, el nombre d'apartaments 873, el grau d'ocupació per places va ser del 33,3 per cent i va haver-hi un total de 208 personal.

DADES NACIONALS

Les pernoctacions realitzades en allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings i allotjaments de turisme rural) a Espanya van aconseguir els 5,4 milions en el primer mes de l'any, la qual cosa suposa un descens del 3,7 per cent enfront de gener de 2018.

Aquesta tendència negativa es va veure afectada tant per les pernoctacions de residents, que van caure un 1,8 per cent, com pel descens del 2,4 per cent de les realitzades per no residents. L'estada mitjana va ser de 6,3 pernoctacions per viatger.

Al gener, 366.093 viatgers residents a Espanya van realitzar més d'1,12 milions de pernotacions en allotjaments col·lectius extrahotelers, que se sumen a les 3,6 milions de pernoctacions realitzades per 385.690 viatgers de la resta d'Europa i a les 635.086 pernoctacions comptabilitzades per 104.408 viatgers de la resta del món.

Les pernoctacions en apartaments turístics van descendir un 5,1 per cent al gener, amb una reculada de les dels residents del 2,5 per cent i una caiguda dels no residents del 5,5 per cent. L'estada mitjana baixa un 2,1 per cent respecte a gener de 2018, situant-se en 7 pernoctacions per viatger.

Al gener es van ocupar el 30,7 per cent de les places ofertes pels apartaments turístics, un 5,3per cent menys que el primer mes de 2018. El grau d'ocupació en cap de setmana es va situar en el 32,4 per cent, amb un descens del 4,8 per cent.

CREIXEN ELS PREUS EN APARTAMENTS

L'índex de preus d'apartaments turístics (IPAP) va augmentar un 1,8 per cent al gener en comparació del mateix mes de 2018. La tarifa 'tour-operadors' i agències de viatges, que té el major pes en l'estructura de ponderacions aquest mes puja un 1,31 per cent.

En relació a les pernoctacions de no residents en apartaments van suposar el 84,6 per cent del total. El Regne Unit va continuar sent el primer mercat emissor, amb un milió de pernoctacions, un 4,4 per cent més que al gener de l'any anterior, seguit del mercat alemany, amb 463.519 pernoctacions, un 9,9 per cent menys.

Canàries va ser la destinació preferida en apartaments, amb més de 2,5 milions de pernoctacions, un 7,3 per cent menys. També és la regió que aconsegueix el major grau d'ocupació (79,6 per cent) als apartaments oferts.

Per zones turístiques, l'illa de Gran Canària va ser la destinació preferida en aquesta modalitat d'apartaments, amb 865.287 pernoctacions i una ocupació del 86,6 per cent. Respecte als punts amb major nombre de pernoctacions són Sant Bartolomé de Tirajana, Arona i Mogán.

CAU EL TURISME RURAL

Pel seu costat, els allotjaments de turisme rural van registrar una caiguda del 3,3 per cent en les pernoctacions al gener, amb descensos de el 1,3 per cent en les realitzades per residents i del 9,7 per cent en les de no residents.

Pel que fa a els preus, l'índex de preus d'allotjament en turisme rural (IPTR) va augmentar un 0,9 per cent al gener. La tarifa cap de setmana va pujar un 1,91 per cent, enfront de l'augment de el 1,2 per cent del lloguer de casa completa.

El grau d'ocupació de les places ofertes rurals va aconseguir el 7,2 per cent, amb un descens del 5,5 per cent respecte a gener de 2018, mentre que els caps de setmana se situa en el 15,2 per cent, amb una baixada anual del 6,1 per cent.

Per comunitats autònomes, Castella i Lleó va tornar a repetir com la destinació preferida malgrat registrar 51.352 pernoctacions, un 2,2 per cent més que al gener de 2018. Canàries va aconseguir el major grau d'ocupació, amb el 35,5 per cent de les places ofertes.

Per zones turístiques, Pirineus és la principal destinació en turisme rural, amb 15.510 pernoctación. El Parc de la Corona Forestal aconsegueix la major ocupació, del 46,3 per cent de les places ofertes.

CÀMPINGS

Les pernoctacions en càmpings registren un descens del 0,7 per cent al gener respecte al mateix mes de 2018, amb una caiguda del 6,7 per cent de les de residents, enfront d'una lleugera pujada del 0,7 per cent de les de no residents.

Els preus en càmpings (IPAC) van registrar un augment del 2,8 per cent al gener i la tarifa 'bungalow' creix un 3,38 per cent pel que fa a el mateix període de l'any passat.

Al gener, es van ocupar el 38,7 per cent de les parcel·les ofertes, un 3,1 per cent més que en el mateix mes de l'any passat, mentre que el grau d'ocupació per parcel·les en cap de setmana va aconseguir el 39,6 per cent, amb un augment del 3,3 per cent.

El 81,6 per cent de les pernoctacions en càmpings les van realitzar viatgers no residents amb el Regne Unit com a primer mercat emissor, amb el 35,8 per cent del total de les pernoctacions realitzades per estrangers, amb un alça del 3,6 per cent.

La Comunitat Valenciana va ser la destinació preferida en càmpings, amb 592.017 pernoctacions, un 0,6 per cent més. La Rioja aconsegueix el major grau d'ocupació amb el 63,3 per cent de les parcel·les ofertes.

Per zones turístiques, la Costa Blanca és la destinació preferida per acampar, amb 334.340 pernoctacions, i una ocupació del 83,8 per cent de les parcel·les ofertes. Els punts turístics amb més pernoctación són Benidorm, Cartagena i Oliva.

UN 17,5 per cent MÉS EN ALBERGS

Les pernoctacions en albergs van registrar al gener un creixement del 17,5 per cent en el seu conjunt. Van augmentar un 16,3 per cent les de residents, mentre que les de no residents van pujar un 19,6 per cent. Es van ocupar el 21,6 per cent de les places, un 16,6 per cent més que al gener de 2018. El grau d'ocupació en cap de setmana va aconseguir el 24,4 per cent, un 17,9 per cent més.

Per comunitats, Catalunya va ser la destinació preferida, amb 41.454 pernoctacions, un 29 per cent més que al gener de 2018. Canàries va ser la comunitat amb el major grau d'ocupació, amb el 52,5 per cent de les places ofertes.