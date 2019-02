L'ocupació a Balears va créixer el 2017 un 3%, enfront l'1,6% de mitjana de la Unió Europea

Publicado 26/2/2019 17:39:21 CET

L'ocupació en totes les regions espanyoles va créixer per sobre de la mitjana de la UE el 2017

LUXEMBURG/PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'ocupació a Balears va créixer el 2017 un 3%, gairebé el doble que la mitjana de la Unió Europea (1,6%), segons les dades d'ocupació regional publicades aquest dimarts per Eurostat, l'oficina d'estadística comunitària.

L'ocupació en totes les regions espanyoles va créixer el 2017 per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que aquest any es va situar en l'1,6%, mentre que Melilla (+3,6%), Ceuta (+3,4%) i Múrcia (+3,3%) es van consolidar com algunes de les zones que més van créixer en el bloc comunitari.

Per darrere d'aquestes tres però per sobre de la mitjana d'Espanya (+2,6%), les regions espanyoles on més va créixer l'ocupació van ser Balears (+3%), Catalunya, Canàries (+2,9% tots dos) i Extremadura (+2,7%).

En línia amb el conjunt del país es van situar els increments de Comunitat Valenciana i Aragó, que van registrar un 2,6%, mentre que just per sota van estar Castella-la Manxa, Madrid i Astúries (+2,5% en els tres casos).

Del seu costat, a Andalusia i Navarra l'ocupació va créixer un 2,4%, mentre que a Galícia ho va fer un 2,3% i a País Basc i Cantàbria, un 2,1%. Els menors increments, però encara així per sobre de la mitjana de la UE, es van observar a Castella i Lleó i La Rioja (+1,7% ambdues).

En el conjunt del bloc comunitari, l'ocupació va créixer en el 90% de les regions, la qual cosa equival a un total de 253. En dos, el nombre de treballadors va romandre estable mentre que en 26 es van registrar descensos.

Els majors augments a l'àmbit europeu es van donar a la regió francesa de Mayotte (+7,7%), Malta, l'Algarve portuguès, la regió txeca de Bohèmia Central (5,3% en els tres casos) i a la regió britànica composta pels comtats d'Herefordshire, Worcestershire i Warwickshire (+4,7%).

Així mateix, en 19 regions de la UE el creixement de l'ocupació va excedir el 3%, entre les quals hi havia tres a Espanya (Melilla, Ceuta i Múrcia), tres a Portugal i altres tres al Regne Unit.

Pel que fa als descensos d'ocupació, les caigudes més engruixades es van observar a la regió italiana de Basilicata (-2,7%), el comtat britànic de Cúmbria (-2,4%) i la regió central i oest de Lituània (-2,1%).