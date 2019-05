Lorena Cara, representant de Balears a l'11è Fòrum Juvenil de Patrimoni Mundial

Publicado 24/5/2019 19:00:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

L'alumna de 4º de l'ESO del IES Marc Ferrer (Formentera), Lorena Cara Serrano, serà la representant de Balears en l'11è Fòrum Juvenil del Patrimoni Mundial que tindrà lloc del 26 de maig a el 1 de juny a les seus de Madrid i de Santiago de Compostel·la, segons ha informat la conselleria de Cultura, Participació i Esports en una nota.

L'edició d'enguany compta amb un gran programa d'activitats per entendre el patrimoni com a mitjà per construir la pau i promoure la tolerància i el respecte entre els pobles i les cultures. Des del Govern han explicat que els participants han de ser joves nascuts entre 2004 i 2006 que, durant una setmana, participaran en conferències, taules rodones i tallers relacionats amb el patrimoni.

La Conselleria ha recordat que el Programa Patrimoni Jove és una iniciativa del Ministeri de Cultura i Esport, amb el suport del Centro Patrimoni Mundial de la UNESCO i la col·laboració de les comunitats autònomes, que treballa a l'educació patrimonial. La seva activitat més visible són els Fòrums Juvenils de Patrimoni Mundial, que reuneixen en Espanya joves de tot el món per participar en una trobada educativa que l'eix conductor és sempre el patrimoni.