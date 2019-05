Luz Casal i Maceo Parker participaran en el festival d'estiu del Teatre Principal de Maó

Publicado 16/5/2019 16:56:50 CET

MENORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

Luz Casal i Maceo Parker participaran en la segona edició del festival d'estiu 'Splendid Festival Menorca' que organitza el Teatre Principal de Maó entre els dies 6 de juliol i 8 d'agost, segons han informat aquest dijous.

El cartell del festival es completa amb un concert de la cantant Sílvia Pérez Cruz i el pianista menorquí Marco Mezquida. "Aquest cartell reafirma la voluntat de dotar a l'Illa d'un festival que situï el nom de Menorca i del Teatre Principal de Maó en el mapa de les grans gires d'artistes nacionals i internacionals", ha manifestat la gerent de la Fundació Teatre Principal de Maó, Ángela Vallés.

En aquest punt, ha afirmat que la intenció és "oferir noves experiències als nostres espectadors habituals, així com al públic que ens visita a l'estiu. Fins i tot anar més enllà, i arribar a aquest públic que es trasllada a una destinació per veure un espectacle en particular, com ja va passar en la passada edició del 'Splendid Festival Menorca'".

Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida inauguraran el festival el 6 i el 7 de juliol, mentre que Maceo Parker, considerat un dels millors saxofonistes de món, actuarà el 29 de juliol.

Finalment, el concert de Luz Casal tancarà el Splendid Festival Menorca 2019 el 8 d'agost. La cantant presentarà el seu nou disc titulat 'Que corra el aire'.