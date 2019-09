Mallorca acollirà les nits de lectura 'Literanit'

Publicado 26/9/2019 16:35:16 CET

La primera tindrà lloc dissabte que ve

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dijous 'Literanit 2019',

una iniciativa que se celebrarà per primera vegada a l'Illa i que fomentarà la lectura al carrer a través d'una programació nocturna que inclou improvisacions teatrals als autobusos, poemes musicats en bars, taules rodones i xerrades, signatura de llibres i una lectura continuada en diversos idiomes de 'El Petit Príncep', entre altres.

La institució insular ha explicat que aquest esdeveniment interdisciplinari està promogut per la institució Francesc de Borja Moll i té el suport del Consell mitjançant una línia d'ajudes a esdeveniments de promoció sociocultural.

Durant la roda de premsa, la consellera insular de Presidència, Teresa Suárez, ha explicat que s'aposta per propostes que enriqueixen com a societat mostrant com la diversitat de llengües i de cultures es converteix en un canal d'integració i comunicació".

Per la seva banda, el promotor de la iniciativa i portaveu de la institució Francesc de Borja Moll, Toni Mir, ha indicat l'objectiu es crear "una trobada amb la lectura en hores no habituals i en espais no habituals" perquè la lectura es converteixi en un fet estimulant. A més, ha indicat que aquesta iniciativa transformarà l'acte individual de llegir en col·lectiu per captar l'atenció de nous lectors.

La primera nit de la lectura se celebrarà aquest dissabte 28 en diferents espais de Palma. L'escriptor Sebastià Portell s'encarregarà la lectura del pregó inaugural, a les 18.00 hores a la plaça de la Porta Pintada de Palma.