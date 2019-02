Mallorca, Menorca i Eivissa desenvoluparan agendes de transició a energies netes el 2020 amb el suport d'Europa

Publicado 18/2/2019 17:09:48 CET

Mallorca, Menorca i Eivissa es troben entre les 26 illes europees que emprendran oficialment la transició cap a energies netes amb el suport del Secretariat per a la Transició Energètica de les Illes de la Unió Europea, en el qual participa la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El procés tindrà dues fases, segons ha informat la UIB en una nota de premsa. En la primera participen Aran (Irlanda) Cres-Losinj (Croàcia), Sifnos (Grècia), Culatra (Portugal), Salina (Itàlia) i La Palma (Espanya), que desenvoluparan i publicaran les seves agendes de transició a energies netes l'estiu de 2019.

Altres vint illes, entre elles Mallorca, Menorca i Eivissa, ho faran a partir de l'estiu de 2020. En aquest grup també estan Illa d'Arosa (Espanya), Pantel·leria i Favignana (Itàlia), Açores (Portugal), Nova Caledònia i Marigalante (França), Creta i Samos (Grècia), Hvar, Brac i Korcula (Croàcia), Gotland i Öland (Suècia), Orkney i Escòcia (el Regne Unit) i Kökar (Finlàndia).

L'objectiu d'aquesta iniciativa europea és donar suport a aquestes illes "a l'hora de ser més autosuficients, pròsperes i sostenibles", segons ha indicat la UIB, que ha apuntat que "la clau de l'èxit consisteix a involucrar a tots els nivells de govern de les illes", com a ciutadans, municipis, empreses locals, universitats i escoles, "així com actors del continent interessats a donar suport activament a la transició".

En paraules del director general d'Energia de la Comissió Europea, Dominique Ristori, les illes seleccionades "mostren un notable potencial i entusiasme per desenvolupar col·laboracions fortes i duradores amb tots els actors rellevants entorn de la transició a les energies netes".

Hi ha més de 2.200 illes habitades en la UE. Encara que poden disposar d'una gran quantitat d'energia de fonts renovables, com l'energia eòlica, la solar o la mareomotriu, hi ha moltes que actualment depenen de les importacions de combustible fòssil per al seu subministrament energètic.