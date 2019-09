Mallorca podria ser el primer territori d'Europa en erradicar la vespa asiàtica, segons el Govern

Publicado 20/8/2019 13:11:09 CET

Fins ara s'han distribuït 569 trampes i en l'última campanya no s'ha detectat cap exemplar

PALMA DE MALLORCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'illa de Mallorca podria ser el primer territori d'Europa que aconsegueixi erradicar la vespa asiàtica, una espècie exòtica invasora, segons el Govern.

Així ha informat aquest dimarts la Conselleria de Medi ambient i Territori en una nota en la qual detallen que des que va començar la campanya de trampes el passat mes de març, no s'ha capturat cap exemplar d'aquesta espècie.

Segons han indicat, fins ara han distribuït un total de 569 trampes, distribuïdes en les zones afectades per l'espècie en campanyes anteriors i un radi preventiu de l'àrea de distribució potencial que va des de Puigpunyent fins a Escorca i Caimari, així com la zona del Raiguer, des de Marratxí fins a Campanet.

Malgrat no haver capturat cap exemplar de vespa asiàtica ni haver rebut cap avís per part de la població, des del Consorci per a la recuperació de la fauna de Balears (Cofib) han demanat "precaució i col·laboració per a possibles deteccions".

A més, les entitats que participen en el control de la 'Vespa velutina' han recordat la importància de la vigilància en zones portuàries de les Illes, tant en embarcacions de pesca professional com recreativa, ja que aquesta vespa es pot trobar en el peix recollint aliment per a les seves larves.

Cal recordar que la vespa asiàtica va arribar per primera vegada a Mallorca el 2015, any en el qual es va retirar l'únic niu secundari de l'illa en el municipi de Sóller.

A causa del creixement d'aquesta espècie invasora procedent d'Àsia, el 2016 el Govern i el Cofib van iniciar una campanya de control i erradicació mitjançant la instal·lació de trampes i la cerca activa de nius. Aquell any van retirar nou nius secundaris.

El 2017 van col·locar 250 trampes i van retirar 20 nius secundaris, mentre que en el 2018 van instal·lar 582 trampes i només van retirar un niu primari.

Per alertar d'albiraments de vespa asiàtica, es pot avisar per correu electrònic, whatsapp o la pàgina web vespapp.uib.es.