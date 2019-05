Mantenen la petició de 12 anys de presó per a un home per vendre gas del riure i mossegar a un policia a Eivissa

Publicado 9/5/2019 16:32:20 CET

L'acusat nega els fets i assegura que la droga era per a consum propi i per als seus amics

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha mantingut aquest dijous la seva sol·licitud de 12 anys de presó per a un home al que van sorprendre oferint droga --gas del riure, entre altres substàncies-- a dos turistes a l'agost de 2018. També està acusat per mossegar a un dels agents i resistir-se al seu arrest. La seva defensa demana l'absolució.

Durant la seva declaració en el judici, que ha tingut lloc en l'Audiència Provincial de Balears, l'acusat ha explicat que mentre estava passejant sol de matinada en una zona de marxa de Sant Antoni (Eivissa), el van agafar per l'esquena i ell, en veure's sorprès, va pegar una mossegada a un dels seus atacants.

Segons ha dit, fins que no el varen tirar a terra i li varen dir que estava sent requerit per la Policia Local no va saber qui l'havia agredit. Quan ho va saber, va aturar de resisitir-se i va col·laborar. També ha explicat que el carrer estava ple de persones pel que pot ser que es confongués de persona.

Respecte a la droga que se li va decomissar, el processament ha assenyalat que era per a "consum propi i per als seus amics". Sobre els diners intervinguts --117 euros-- ha assenyalat que correspon al "pagament en negre" per "un treballet" de construcció que havia realitzat ja que estava de vacances a l'illa se li havien acabat els diners.

En concret, en l'escorcoll se li van intervenir diferents quantitats de cànnabis, ketamina, MDMA i 116 butllofes metàl·liques amb òxid nitrós, --substància coneguda com a gas del riure--, així com diverses desenes de globus de colors i dos dispensadors per inflar-los, ja que aquesta droga se subministra via pulmonar.

Diversos dels agents de la Policia Local que han declarat com testimonis han explicat, no obstant això, que encara que anaven de paisà no el varen sorprendre per l'esquena sinó que es varen identificar de front, tant en castellà com en anglès.

Després d'això, han coincidit a dir que el processament va arremetre contra ells a un carreró proper a la zona d'oci nocturn. Han explicat que el van sorprendre tot sol al costat de dos turistes i no a la pròpia zona.

A causa de l'actitud violenta del sospitós, els policies han explicat que van haver de demanar reforços. Tal com han relatat, l'acusat va mossegar a un dels agents, a l'altre li va arrencar la samarreta i la placa i li va ferir a la cara. Va utilitzar una "violència extrema", ha manifestat un dels agents que també ha dit que fins al moment "no s'havien topat amb una persona tan violenta". Un altre ha explicat que va rebre una puntada a la mà.

En concret, la Fiscalia imputa a l'acusat un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i dos contra la salut pública. Per fonamentar la seva acusació, entre altres motius, ha dit que es tracta d'un delinqüent reincident" que ja havia estat condemnat per fets similars --resistència i lesions-- o que, després de les anàlisis forenses, no es van trobar substancies estupefaents en el seu cos.

L'advocada defensora ha demanat l'absolució doncs els fets "no han quedat acreditats" i existeixen "dubtes raonables" que es cometessin els delictes que se li "pretenen imputar" al seu defensat.

Així, la lletrada nega que hagi acreditat que la droga fos per vendre i que sí pot ser per a consum propi i per als seus amics. En aquest sentit, ha dit que no "hi ha hagut intercanvi de diners".

Respecte a les lesions, assegura que el seu representat no ho va fer a propòsit sinó que correspon al seu ús de la "legítima defensa" a causa del "conflicte generalitzat" entre la Policia Local de la zona i les persones negres, que tenen "por" de les actuacions policials.

En l'ús de la seva última paraula, l'acusat ha assenyalat que es trobava de "vacances" i que mai va tenir intenció de fer mal a ningú però que, si això fos així, demana "disculpes".