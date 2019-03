March diu que el PP va deixar "un desert" en Educació i defensa que el Govern ha millorat els resultats educatius

Publicado 26/3/2019 10:21:49 CET

El conseller acusa la diputada del PP Núria Riera de treballar "per tenir una cadira"

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha defensat aquest dimarts la seva gestió assegurant que el PP va deixar "un desert" en Educació, enfront del que ha assegurat que el Govern actual li ha "donat la volta" a la situació i ha "millorat els resultats".

Així s'ha expressat aquest dimarts en resposta a una pregunta de la diputada Núria Riera durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament. En particular, March ha destacat la millora del nivell d'abandó escolar, de la convivència i l'augment de professors, entre altres aspectes.

"La relació del que vàrem trobar a ara no té color", ha declarat el conseller, que ha qualificat de "lamentable" la legislatura de l'expresident José Ramón Bauzá.

A més, March ha acusat Riera de no treballar per l'Educació sinó "per tenir una cadira i seguir estant en aquest Parlament". "Vagi a les escoles, parli i compari i no digui més mentides", li ha dit.

Per la seva banda, Riera ha acusat el conseller de "mentir" amb les xifres. "Li acomiadem alleujats. Per sort les properes preguntes les farà vostè des de l'oposició", ha declarat la diputada.

EDUCACIÓ 0-3

D'altra banda, en el ple d'aquest dimarts el conseller March ha respost una altra pregunta, en aquest cas de la diputada del PI Maria Antònia Sureda, sobre deducció per maternitat i educació 0-3 anys. El conseller ha remarcat que la política d'infància en l'etapa 0-3 anys "és clau" i "s'ha de defensar sigui on sigui".

En aquesta línia, March ha recordat que els Consells Insulars tenen la competència transferida en aquesta matèria, per la qual cosa ha desitjat que "facin el seu treball i tots els nens puguin tenir l'atenció adequada". "Si no hi ha una regulació de les escoletes, és difícil que hi hagi deduccions per maternitat", ha reflexionat.