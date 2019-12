March titlla les últimes dades de l'informe PISA de "positives" malgrat que reconeix que "es pot seguir avançant"

Publicado 10/12/2019 11:26:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, ha valorat aquest dimarts en el ple del Parlament les últimes dades de l'informe PISA (corresponents a l'any 2018) com a "positives" encara que ha reconegut que "es pot seguir avançant".

Així ha respost March a una pregunta de la diputada del PI, Catalina Pons, qui ha celebrat que, per primera vegada, Balears es trobi per sobre de la mitjana nacional en les competències educatives que recull l'informe. Si bé, ha dit que la seva celebració és "relativa" perquè "els alumnes de Balears segueixen estant molt per sota de les xifres dels països de l'OCDE i de la Unió Europea".