María Antonia Sansó, candidata del PP a l'alcaldia de Manacor

La Junta del PP de Manacor ha aprovat per unanimitat la proposta amb la qual es presenta María Antonia Sansó com a candidata a l'alcaldia de Manacor per a les pròximes eleccions municipals que se celebraran el 26 de maig de 2019.

Segons ha informat el PP en un comunicat, María Antonia Sansó, dona manacorina, mare i actual presidenta del PP de Manacor, ha incidit que està "molt il·lusionada amb aquest nou repte", un dels més importants de la seva vida que vol "encarar amb força i coratge".

A més, ha assegurat que el PP és "l'única opció de centredreta que hi ha actualment a Manacor" i ha explicat que el seu objectiu és "treballar per a tots els ciutadans" perquè tenen clar que "existeixen manques molt urgents que se solucionen amb decisions i mesures clares i valentes".

La candidata a l'alcaldia té 35 anys, va estudiar Turisme i ADE i va estar treballant al sector administratiu i econòmic en una gran empresa fins que va iniciar la seva carrera política en 2015, quan va entrar com a regidora a l'Ajuntament de Manacor.

Durant l'acte, María Antonia Sansó ha volgut agrair "tot el suport rebut" des que és presidenta del PP de Manacor, "tant per a les persones que sempre han estat en el partit com para tota la gent que s'ha anat apropat i han transmès guanyes de treballar".