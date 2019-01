Maroto signarà aquest dimecres l'acord sobre la reindustralizació de la zona de Lloseta amb Armengol

Publicado 8/1/2019 17:21:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Comerç, Indústria i Turisme, Reyes Maroto, signarà aquest dimecres a les 12.00 hores l'acord sobre la reindustrialització de Lloseta amb la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, a l'Ajuntament del municipi.

Segons l'agenda de presidència, també signaran l'acord el director general d'Assessoria Jurídica i Relacions Institucionals de Cemex, Angel Galán, el conseller delegat d'Enagás, Marcelino Orella, i el conseller delegat d'Acciona Energia, Rafael Mateo.

Cemex va anunciar l'any passat la paralització de l'activitat de les fàbriques de Lloseta i de Gádor, a Almeria, i arran d'això, el Ministeri va constituir una mesa de treball per cercar alternatives d'ocupació i activitat industrial per a les localitats afectades.

A la taula conformada per representants del Ministeri, de la Junta d'Andalusia, del Govern de les Illes, de Cemex i de les federacions sectorials dels sindicats UGT i CCOO, es van identificar fins a 14 projectes, vuit projectes per a la fàbrica de Mallorca i altres sis per a la planta d'Almeria.

L'alcalde de Lloseta, Xema Muñoz; la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets; el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, també assistiran a la signatura aquest dimecres a Lloseta.

Maroto aprofitarà la seva estada a Mallorca per visitar a les 13.30 hores el museu del calçat d'Inca juntament amb Armengol i l'alcalde del municipi, Virgili Moreno.