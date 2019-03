Maroto sosté que el rebuig del PP als decrets del Govern "és un veto al fet que Espanya segueixi progressant"

Publicado 6/3/2019 16:58:51 CET

Armengol demana al PP que no voti en contra del decret sobre bonificacions de treballadors fixos discontinus

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat aquest dimecres que el rebuig del PP als reials decrets del Govern "és un veto al fet que Espanya segueixi progressant", i en particular ha destacat el decret sobre bonificacions de treballadors fixos discontinus perquè "moltes empreses turístiques demanen que s'aprovi".

Així s'ha expressat la ministra en declaracions als mitjans durant la seva visita a l'stand' de Balears a la fira turística ITB de Berlín, on la presidenta del Govern, Francina Armengol, també ha demanat al PP "que no veti" el decret perquè implica "2.000 milions per a les empreses" i afecta "a uns 60.000 treballadors".

Maroto ha recordat que aquesta mesura estava inclosa als Pressupostos Generals de 2019 però "el veto de PP i Cs va propiciar que no es pogués desenvolupar", i per això ha avançat que el Govern ho incorporarà en un Reial decret abans del 28 d'abril, el dia de les eleccions generals.

La ministra ha insistit que es tracta d'una mesura important per a l'empresa privada" i ha denunciat que el 'no' del PP "suposa el veto a molts treballadors" i a "moltes empreses turístiques", una cosa que "no es mereix el sector turístic".

REFORÇ A la PROMOCIÓ A REGNE UNIT I ALEMANYA

Paral·lelament, Maroto ha explicat que aquest any reforcen la promoció al Regne Unit i Alemanya per "la incertesa del 'Brexit'" i la recuperació de mercats competidors.

"Espanya està preparada", ha incidit la ministra, indicant que s'han dotat d'"instruments" perquè la sortida del Regne Unit de la UE no tingui "cap efecte a curt termini".

Així mateix, la ministra ha assenyalat que "la fidelització és clau" en el turisme alemany, que ha de tractar-se "com un turista amic".

"RESPECTE" A l'IMPOST TURÍSTIC DE BALEARS

Així mateix, la ministra ha manifestat que el Govern respecta l'impost turístic de Balears ja que "cada govern defineix la seva política" i aquesta taxa "s'està utilitzant per revertir en la millora de la destinació", i, per tant, entenen que no ha de "revisar-se". Amb tot, ha apuntat que l'Executiu central no es planteja "cap taxa turística" general a Espanya.

Per la seva banda, Armengol ha defensat l'impost perquè "serveix per reinvertir en el paisatge i el medi ambient" de Balears i fa que el turista sigui "solidari amb la destinació". "Crec que que el turisme alemany ho entén perfectament", ha dit la presidenta balear, que ha recordat que a Berlín es paga una taxa d'aquest tipus sense "cap problema".

A més, Armengol ha incidit que a Balears, fins i tot amb la implantació de l'impost, "ha crescut el nombre de turistes i la facturació", i per això creuen que van "per molt bon camí". També ha ressaltat que el sector privat ha augmentat els preus dels seus establiments.

Segons la presidenta balear, aquesta legislatura la Comunitat ha guanyat 2,6 milions de turistes, dels quals 1,1 milions són alemanys. A més, aquest col·lectiu ha augmentat la seva despesa un 52 per cent. "Les mesures de sostenibilitat del Govern agraden al turista alemany", ha declarat. La presidenta ha assenyalat que el creixement ha estat de 1.640 milions d'euros només en aquest mercat i de 3.667 milions en total, segons l'Enquesta de Despesa Turística. En concret, els viatgers alemanys van gastar a les Illes 4.767 milions d'euros, amb les majors pujades de facturació en temporada mitjana i baixa.

D'altra banda, Armengol ha incidit que estan començant una temporada que preveuen "molt bona", ja que "s'estan incorporant molts treballadors", segons les últimes dades d'ocupació de febrer, i les reserves "estan anant en bona línia". "El millor del balanç no és la quantitat total de viatgers, sinó que hem estabilitzat les arribades a l'estiu i creixem sobretot a la tardor, hivern i primavera", ha destacat.

BUSQUETS: EL TURISTA ALEMANY RESPON BÉ Al 'BETTER IN WINTER'

Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha apuntat que el turista alemany "respon molt bé l'estratègia 'Better in Winter' i a l'estratègia de diversificació del producte". "Ens vol conèixer des del punt de vista natural, esportiu, gastronòmic i cultural, i li podem oferir aquesta experiència", ha dit.

La vicepresidenta ha defensat també que els visitants alemanys veuen "amb molt bons ulls l'estratègia de sostenibilitat i de protecció del medi ambient".

Respecte a l'arribada de turistes alemanys el 2019, la vicepresidenta ha recordat que l'important és fixar-se en les xifres anuals, ja que quan s'observa "tota la temporada, la suavització dels pics de l'estiu ve equilibrada amb molt bons resultats a la primavera, tardor i hivern".

En aquest sentit, ha remarcat que d'octubre de 2018 a gener de 2019 l'arribada de turistes s'ha incrementat respecte als mateixos mesos de l'any anterior, "un 4 per cent a l'octubre, un 5 per cent al novembre, un 50 per cent al desembre i un 19 per cent al gener", mentre que la despesa turística en aquests mesos de tardor i hivern ha augmentat un 10 per cent.