Marratxí celebra aquest dijous una fira d'ocupació amb 27 empreses i prop de 400 ofertes de treball

Publicado 21/3/2019 10:32:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

Marratxí celebra aquest dijous a Sa Deixalleria la segona Fira de l'Ocupació, de 10.00 hores a 18.00 hores, que reunirà 27 empreses i unes 400 ofertes de treball.

Segons ha informat l'Ajuntament del municipi en un comunicat, són unes xifres que suposen un "increment substancial" respecte a l'any anterior, quan es van convocar 20 empreses i van oferir prop de 200 llocs.

L'alcalde del municipi, Joan Francesc Canyelles, ha dit que, en aquest sentit, "l'any passat algunes empreses que volien anar a la Fira no hi van poder participar per falta d'espai físic i, per això, en aquesta edició s'ha ampliat l'espai disponible".

"Com a gestors públics, amb la Fira cerquem un punt de trobada

i de contacte entre empreses i treballadors; ajudem les persones a trobar feina i facilitem a les empreses la selecció dels perfils que més s'ajusten a les seves necessitats", ha afegit Canyelles.

Durant la presentació, l'alcalde ha estat acompanyat pel tinent d'alcalde, Miquel Cabot, el regidor d'Ocupació, Formació i Treball, Humberto López, i la regidora de Comerç i Empresa, Jero Sans.

Cabot ha subratllat que "un fet diferencial" de la fira és que s'ofereixin llocs de treball que "no estan en altres fires d'altres municipis", ja que, "entre les empreses participants, hi ha pimes de l'àmbit del comerç del municipi".

Per la seva banda, López ha destacat la celebració de dos tallers encaminats a optimitzar els recursos a l'hora de cercar treball i ha presentat algunes xifres de l'àrea d'Ocupació, Formació i Treball de 2018.