Marratxí rep el distintiu SG City 50-50 d'igualtat de gènere

Publicado 10/10/2019 17:46:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marratxí ha rebut aquest dijous el distintiu SG city 50-50 d'igualtat de gènere que atorga l'Associació Forgender Seal, després de valorar el pla de treball elaborat per l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament.

D'aquesta manera, Marratxí es converteix en el cinquè municipi de Mallorca a obtenir el distintiu, després d'Estellencs, Felanitx, Pollença i Puigpunyent.

Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, el batle, Miquel Cabot, ha rebut el distintiu de mans d'Alex González, en nom de l'associació.

"La igualtat és transversal, un valor universal pel qual fan falta polítiques valentes per encaminar-nos a una societat més igualitària i menys discriminatòria. Les nostres competències són limitades, però la igualtat inspira totes les polítiques de l'equip de govern", ha declarat Cabot. En aquest sentit, l'alcalde ha destacat la creació d'una regidoria que inclou Igualtat.

Per la seva banda, la regidora d'Igualtat, Aina Amengual, ha recordat que el procés per obtenir el distintiu va començar fa uns nou mesos. "Presentàrem un pla de treball que ens ha valgut una puntuació que ens fa mereixedors del distintiu per la igualtat de gènere, la qual cosa és, sens dubte, una gran notícia per a l'àrea d'Igualtat, per a l'Ajuntament i per al conjunt de la ciutadania de Marratxí", ha declarat.

El pla de treball a desenvolupar inclou 79 mesures, integrades en tres àrees, que són lideratge, gestió interna i capacitats; promoció dels drets de les dones; i promoció dels drets de les dones.

D'aquesta manera, l'Ajuntament promourà accions de sensibilització i prevenció de violència de gènere; auditories de diversitat de gènere i discriminacions múltiples i projectes per contrarestar-les, tant en el municipi com en el consistori.